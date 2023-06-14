Открытие портов поможет удешевить импортные товары и снизит инфляцию, - эксперт

Разблокирование морских портов Украины и возобновление экспорта всех видов продукции поможет снизить цены на импортную продукцию, а соответственно - положительно повлияет на уровень инфляции. Кроме того, полноценная морская торговля станет стимулом к восстановлению целого ряда украинских отраслей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта офиса реформ Кабинета министров Украины Максима Гардуса.

"Несомненно, открытие полноценной работы морских портов станет стимулом для восстановления отраслей, в цене продуктов которых логистическая составляющая существенная - аграрная продукция, руда, уголь, металлопродукция, строительные материалы, сырье. Кроме того, возобновление портов положительно отразится на удешевлении импорта - как сырьевого (стройматериалы, нефтепродукты) так и высокомаржинальных товаров, доставляемых контейнерами (техника, одежда и т.д.). Это, в частности, положительно отразится на показателях инфляции", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина должна использовать все возможные средства давления на РФ, и имеет достаточно оснований называть действия РФ пиратством. Ведь во время захвата Крыма в 2014-м было захвачено множество гражданских судов: портофлот 5 крымских портов (буксиры, баржи, катера, плавкраны), судна ГП "Дельта-Лоцман" (лоцманские катера), ГП "Черноморнефтегаз".

"Во время полномасштабного вторжения аналогичные акты пиратства совершены против гражданских судов в портах Мариуполя, Бердянска, Геническа и Херсона (буксиры, катера, баржи, плавкраны). К тому же, похищено много частных плавсредств. В настоящее время идет инвентаризация в порядке инвентаризации и в порядке позиции по претензиям и компенсациям в международных судах", - напомнил Гардус.

Он акцентировал, что свобода судоходства - одна из ведущих ценностей мировой общности, и в таком виде она является одним из направлений работы ООН и Международной морской организации.

"Открытие украинских портов, таким образом, является коренным интересом для сохранения мирового порядка, основанного на правилах. И особенно интересно нашим ведущим контрагентам - потребителям нашего агроэкспорта в Африке и Азии (особенно - Ближнем Востоке)", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины.

Также представители бизнеса обратились в ООН и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе.