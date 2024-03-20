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Отключение жилых домов на Лобановского является следствием долгов застройщика, - КГГА

Среда 20 марта 2024 18:50
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Отключение жилых домов на Лобановского является следствием долгов застройщика, - КГГА Фото: отключение жилых домов на Лобановского является следствием долгов застройщика (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики вынуждены будут отключить два жилых дома на проспекте Валерия Лобановского, если проблему задолженности не будут решать. Риск отключения является следствием больших долгов застройщика и его произвола по законным совладельцам дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Как говорится в сообщении, город уже направил обращение в правоохранительные органы. Ведь попытки жителей и ОСМД урегулировать вопросы должным образом саботируют владельцы технических помещений, связываемых с застройщиком.

Оба дома – 25-этажки, имеющие сертификаты на ввод в эксплуатацию. Поэтому жители получают электроэнергию по цене, установленной для населения.

В то же время, застройщик до сих пор не выполнил технические условия для надлежащего функционирования системы электроснабжения - трансформаторную подстанцию и распределительную подстанцию. Поэтому прямых договоров с электроснабжающей компанией у жителей домов нет, оплата производится через застройщика - ЗАО "Украинская строительная компания", председателем правления которого является Олег Мороз.

В сообщении говорится, что задолженность домов за потребленную электроэнергию составляет более 3 млн грн. Сумма долга только растет. Согласно требованиям действующего законодательства при задолженности и отсутствии действий по урегулированию вопроса, энергетики имеют законные основания отключать объекты от электроснабжения.

Сложившаяся в этих жилых домах ситуация является типичной иллюстрацией произвола частных компаний в отношении совладельцев жилья, отмечено в сообщении.

"Бесответственные и в некоторых случаях умышленно спланированные мошеннические действия коммерческих предприятий, которые берут на себя обязательства управляющих и операторов инженерных систем, имеют критические последствия. Решить вопрос можно при условии вмешательства правоохранительных органов, ведь сотни киевских семей фактически стали заложниками действий застройщика", – замечено в сообщении КГГА.

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