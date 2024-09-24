Для преданных фанатов: Volkswagen представил пикантный продукт и раздавал его бесплатно

Менеджеры компании бесплатно раздавали бутылки фирменного кетчупа, имеющего фирменный заводской номер 00010 ZDK-259-101. Выпуском лимитированной серии пикантного соуса Volkswagen отметил 75-летие присутствия на рынке США.

Несмотря на то, что кетчуп Gewürz был создан еще в 1996 году, немногим удалось получить вожделенную бутылку приправы. До этого кетчуп использовался исключительно в кафе и столовых заводах марки.

"В этом году мы отмечаем больше, чем большую годовщину продажи автомобилей. Мы чествуем истории, воспоминания, страсть и все веселые и неожиданные вещи, которые делают Volkswagen тем брендом, каков он есть сегодня. Среди интересных вещей и наша приправа Gewürz Brand Ketchup", - отметила представитель Volkswagen of America Рэйчел Залузек.