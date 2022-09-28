На восстановление только дорожной отрасли по всей Украине нужно 970 млрд гривен, - "Укравтодор"

На Житомирщине ущерб от повреждения дорог, разрушение мостов и другой дорожной инфраструктуры составляет 527,4 млн долларов. Разрушены 35 км дорог государственного значения и 5 искусственных сооружений общей протяженностью 298 метров. Также поврежден международный аэропорт "Житомир" и аэродром военного назначения. 82 здания железной дороги, более километра путей и 2 моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы "Укравтодора" Андрея Ивко во время "Форума восстановления" в Житомирской области.

Всего же, по данным "Укравтодора", на восстановление только дорожной отрасли по всей Украине понадобится не менее 970 млрд. грн.

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко во время форума сообщил, что 12 тысяч жителей области потеряли жилье, но восстановление происходит постоянно. 200 млн грн для восстановления области выделено из резервного фонда. 770 объектов инфраструктуры уже восстановлено. В настоящее время в приоритете школы, медицинские и социальные объекты.

"Область ведет переговоры с Португалией, которая делает акцент на восстановлении образовательных учреждений. Но отдельная благодарность Эстонии. Мост позволит вернуть в Малин инвестиционную жизнь. И отдельная благодарность за начало строительства детского сада в Овруче", - добавил он.

В свою очередь, министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут отметила, что для Эстонии помощь Украине имеет особое значение. "У Эстонии нет много ресурсов и денег, но мы можем показать путь другим, более состоятельным странам помощи стране", - заявила она.

Как известно, мост, который соединяет две части города Малин Житомирской области, был разрушен во время вторжения оккупационных войск агрессора, восстанавливается средствами именно Эстонской республики, которая согласилась предоставить 1 млн евро для дофинансирования.

Напомним, Первый Форум восстановления: Житомирщина был инициирован Министерством инфраструктуры Украины, посольством Эстонской Республики в Украине, коалицией Rise Ukraine.

Совместно с представителями иностранных государств, украинским правительством, народными депутатами, председателями общин на форуме обсуждали успешный опыт кооперации вокруг восстановления на примере Эстонии.

Также в городе Малин состоялась передача первых трех автобусов от Эстонии местной общине. По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Рийны Сиккут, в ближайшее время Житомирщина получит еще 12 автобусов. Всего же правительство Эстонии передаст области около 30 машин.