На восстановление в Киеве потратили меньше трети запланированных средств: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк, ссылаясь на данные КГГА, предоставленные порталу Киеввласть.

Восстановление в городе происходит слишком медленно, в том числе и за счет коррупционной составляющей - открыты уголовные производства по сомнительному расходованию средств при восстановлении поврежденных домов и транспортной инфраструктуры, в частности из-за деятельности КП "Киевэкспертиза" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Все это буквально "консервирует" проблему и темпы восстановления на годы.

По ее словам, несмотря на то, что печальными лидерами по количеству обстрелов и разрушений являются прифронтовые области, Киев на протяжении всей полномасштабной войны также подвергается постоянным атакам - ракетным и дронами. По информации КГГА, с 24 февраля 2022 года по конец первого полугодия 2024-го в Киеве было повреждено 1726 объектов, из которых 920 - многоквартирные дома, причем 4 из них восстановлению не подлежат. Более того. только за первое полугодие 2024 года в столице было повреждено 286 многоквартирных домов - это больше, чем за весь 2023 год.

Среди других поврежденных объектов - 189 объектов ЖКХ, 147 учебных заведений, 143 частных нежилых помещения, 137 частных усадеб, 64 объекта транспортной инфраструктуры, 33 учреждения здравоохранения, 26 учреждений культуры и тому подобное. Среди 34 домов, которые включены в перечень первоочередного восстановления, в 21 здании ремонт уже завершили (11 - в 2022 году и 10 - в 2023-м).

Еще в 12 домах работы продолжаются и будут закончены до конца 2024-го или в 2025-м. Еще 212 жилых многоэтажек были отремонтированы в 2022 году за счет средств резервного фонда госбюджета в сумме 111,06 млн гривен.

За 10 месяцев 2024 года на восстановление многоквартирных домов использовано лишь 68,86 млн грн - это около 28% от заложенных в 2024 году 245,33 млн грн. В 2022 году было использовано 406,23 млн грн, в 2023-м - 197,82 млн грн.

По мнению Шуляк, это означает, что, несмотря на существенные повреждения, средств на восстановление не хватает. И даже те суммы, которые все же выделяются из городского и государственного бюджетов, используют слишком медленно. Добавляет проблем и коррупционная составляющая - открыты уголовные производства относительно сомнительного расходования средств при восстановлении поврежденных домов и транспортной инфраструктуры, в частности из-за деятельности КП "Киевэкспертиза" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

"В итоге, медленный темп восстановления, по сути, "консервирует" проблему на годы. Восстановление Украины - это не только масштабный вызов, но и возможность перезагрузки экономики и сферы госуправления. Прозрачность и эффективность здесь должны быть основой. Без системного преодоления коррупции и создания действенного механизма контроля за средствами любые планы восстановления рискуют стать бюрократическими отчетами без ощутимых результатов для людей", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий добавила, что Киев, хоть и не на передовой, но тем не менее несет значительные потери от вражеских атак. Поэтому, соответственно, требует качественных решений, слаженного взаимодействия между властью, специалистами и обществом. Только так, убеждена Шуляк, можно гарантировать, что возвращение киевлян к нормальной жизни произойдет быстрее, а выделенные ресурсы будут использованы с максимальной отдачей.

Напомним, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI), в пятерку городов, жители которых одобряют деятельность мэра или исполняющего его обязанности, входят Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск и Винница. Но в текущем году даже в этих городах отношение к действующему городскому голове ухудшилось по сравнению с прошлым годом.

В таких городах как Харьков, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск и Винница деятельность мэра хвалит большинство жителей. Так, в Харькове это 80%, в Хмельницком 66%, в Чернигове - 63%, Ивано-Франковске - 58%, а в Виннице - 57%. При этом в таких крупных городах Украины как Киев, Днепр и Львов одобрительно оценивает мэра меньшинство жителей. В частности, во Львове это лишь 38%.