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Восстановление Украины должно базироваться на зеленых принципах, - Гринчук

Четверг 21 ноября 2024 16:56
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Восстановление Украины должно базироваться на зеленых принципах, - Гринчук Фото: восстановление Украины должно базироваться на зеленых принципах (mev.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Украина активно работает над интеграцией экологических стандартов Европейского Союза во все аспекты восстановления и трансформации своей экономики, и восстановление страны после войны должно происходить исключительно по «зеленым» принципам.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на комментарий министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук.

По ее словам, период сложных вызовов и разрушений можно использовать для создания новой, более экологичной экономики.

"Мы приняли окончательное решение стать членом Европейского Союза, поэтому должны строить нашу экономику в соответствии со стандартами ЕС. Восстановление без зеленых подходов потеряет свой смысл", - отметила она.

Министр также подчеркнула, что Украина обладает большим потенциалом для сокращения выбросов парниковых газов и внедрения современных технологий в промышленность, сельское хозяйство и инфраструктуру. Она добавила, что украинские инновации, такие как точное земледелие, экологическая упаковка и производство "зеленой" бумаги уже внедряются как в Украине, так и за рубежом.

Участники конференции выразили поддержку Украине. Международные партнеры готовы помогать в экологическом восстановлении страны и обеспечении ее устойчивого развития.

"Украина имеет огромный потенциал стать лидером по внедрению зеленых технологий. Мы должны использовать этот шанс для построения лучшего будущего", - подытожила Гринчук.

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