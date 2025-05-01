Отстройка может способствовать децентрализации, но для этого не хватает законодательного фундамента, - Шуляк

Восстановление Украины, которое по оценкам Всемирного Банка будет стоить не менее 524 млрд долларов, может стать возможностью для усиления возможностей общин, углубления децентрализации и развития инструментов партисипативной демократии.

Об этом в своей колонке на РБК-Украина сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

В то же время, для этого она должна происходить по нескольким важным принципам, прописанным в законопроекте "Об основных принципах восстановления", который сейчас забуксовал.

По ее словам, на восстановление Украины необходимо 524 млрд долларов - таковы данные обновленной оценки ущерба от войны RDNA4. Впрочем, кроме оценки повреждений не менее важно, чтобы общество выработало согласованное видение восстановления. Именно с такой целью, подчеркнула Шуляк, был разработан законопроект "Об основах восстановления", который оформляет восстановление в комплексную политику с четкими принципами.

Законопроект, добавила нардеп, прошел масштабные публичные консультации, к которым присоединились около 600 экспертов, в том числе международных, представителей власти и местного самоуправления, бизнеса и заинтересованных граждан. В ходе них были собраны предложения относительно того, как законопроект улучшить.

Однако, отметила Шуляк, после публичных консультаций Министерство развития не продолжило ожидаемое продвижение документа несмотря на то, что его принятие является важным для того, чтобы восстановление происходило по прозрачным и понятным для всех принципам.

"Во время публичных консультаций мы получили бесценный конструктивный фидбэк от ключевых получателей услуг - обычных украинцев. Они хотят, чтобы восстановление отвечало их потребностям и обеспокоены, будет ли это реализовано. Децентрализация еще далека от своей цели, когда граждане были бы убеждены, что их интересы не могут быть проигнорированы", - отметила Елена Шуляк.

Именно поэтому, подчеркнула она, восстановление является возможностью для усиления возможностей громад, углубления децентрализации и развития инструментов партисипативной демократии, при которой граждане смогут эффективнее влиять на местную власть и иметь реальные рычаги влияния на управленческие решения. По данным исследований Всемирного банка, активное участие граждан повышает эффективность местного управления на 25-30 %, а удовлетворенность работой местной власти - на 40 %.

"Важный прогресс в этом направлении уже сделан благодаря принятию Закона Украины 3703-IX о народовластии, который предусматривает новые инструменты на уровне местного самоуправления - общественные слушания, общие собрания, петиции, участие в формировании бюджета, обязательная отчетность местных депутатов и глав и т.д.", - отметила Шуляк.

Она также отметила, что со стороны "реализаторов" восстановления - украинского бизнеса, к правилам, по которым этот процесс должен происходить, тоже были озвучены четкие пожелания. Речь идет о принципах ответственности, "все видят все", цифровизации, планирования и приоритизации восстановления. Бизнес отмечает прозрачность и четкость правил, по которым будет проводиться восстановление.

По словам Шуляк, борьба с бюрократизмом, который замедляет и усложняет все процессы, и упрощение системы взаимодействия с госструктурами благодаря внедрению цифровых инструментов - ключевые запросы от бизнеса. Снижение административного давления позволило бы предприятиям экономить средства и время и больше вкладываться непосредственно в работу.

Шуляк подчеркивает, что дерегуляция, которую правительство планировало воплотить в жизнь, пока провалена. В течение всего 2023 года работала рабочая группа, которая наработала План дерегуляции. Его приняли осенью 2024 года и он содержал 99 мероприятий по отмене разрешений и согласований. В то же время подавляющее количество убранных процедур являются очень специфическими и по мнению экспертов не будут иметь заметного эффекта.

"Например, речь идет об отмене "разрешения на размещение в помещениях для содержания животных и птицы электроводонагревателей", "согласование графика анализа воздуха на рабочих местах", "согласование инструкции о порядке уборки пыли в производственных помещениях с рабочих мест, проходов и лестниц" и другие. Неудивительно, что бизнес "не заметил" такие изменения и продолжает говорить о реальной дерегуляции, в которой действительно нуждается", - констатировала Елена Шуляк.

В то же время, она напомнила, что законодательная рамка восстановления - один из пунктов законодательных изменений, без которых Украина не получит от ЕС 50 млрд евро. В то же время, она необходима не только для получения помощи в рамках плана Ukraine Facility, но и для соблюдения тех обязательств, которые Украина взяла на себя перед всеми международными партнерами, должна регулировать абсолютно все аспекты и вопросы, связанные с восстановлением.

"Речь идет, в частности, о восстановлении по принципам зеленой, инклюзивной и цифровой экономики, восстановление по принципу "строй лучше чем было", обязательностьобязательность использования для мониторинга восстановления, оценки проектов восстановления и их аудита цифровой экосистемы DREAM и установления форм восстановления - пообъектного, комплексного восстановления населенных пунктов и компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье", - резюмировала Шуляк.