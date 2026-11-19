Двадцать подряд чемпионских титулов СССР и тринадцать побед в Кубке европейских чемпионов на счету у киевского "Спартака" времен Игоря Турчина. О тренере, чья команда десятилетиями задавала тон в женском гандболе, рассказывает книга "Игорь Турчин. Воспитатель королев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

Ее представили в Киеве 16 ноября, в день 90-летия со дня рождения тренера, при поддержке благотворительного фонда BTN Foundation.

Над изданием работали заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев и Александр Соколинский. Первой частью презентации стала пресс-конференция в УНИАН.

Кроме книги, на ней представили другие проекты памяти Турчина: возле ТЦ "Гулливер" установят звезду "Спартака", а еще выпустят почтовые марки и памятный жетон для жеребьевки с изображением тренера.

Продолжение прошло в Синем зале Дома кино. Туда пришли друзья и коллеги тренера, представители спорта, культуры и медиа, среди них многолетняя капитан легендарного состава "Спартака", семикратная обладательница Кубка европейских чемпионов Людмила Бобрусь-Советник.

"Эта книга вышла к 90-летию со дня рождения выдающегося всемирно известного тренера Игоря Турчина. Дело, которое он начал вместе со своей легендарной командой "Спартак" (Киев), продолжает жить и прославлять Украину", – рассказал соавтор издания, заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев.

"Игорь Турчин построил команду, о которой до сих пор говорят во всем гандбольном мире. Его успех держался на особом отношении к людям. Он доверял игрокам, учил их мыслить на площадке и брать ответственность на себя. Книга сохраняет этот опыт для следующих поколений украинских спортсменов и тренеров, которым еще предстоит строить собственные команды", - подчеркивал собственные команды.

Под руководством тренера женская сборная завоевала олимпийское золото на Играх 1976 года в Монреале и повторила успех четыре года спустя в Москве. Авторы показывают, какой особый образ мышления стоял за этими победами. Хронология тринадцати глав ведет читателя от первых успехов наставника к научному осмыслению его метода.

Больше о Зинаиде Турчине, которую назвали лучшей гандболисткой XX века, читатели узнают из отдельных глав. Историю семьи в книге рассказывает дочь супругов.

Для BTN Foundation поддержка книги – вклад в сохранение украинского спортивного наследия. Наряду с инклюзивными и адаптивными спортивными инициативами, фонд развивает в украинском спорте культуру добродетели.

4 декабря на здании киевского Дворца спорта планируют открыть мемориальную табличку Игорю Турчину.