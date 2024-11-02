От системы "Шлях" отключили более 200 перевозчиков из-за схем с выездом мужчин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, с начала введения в Украине военного положения в нелегальных схемах использовалась система "Шлях". По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались в страну.

"За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы Укртрансбезопасность с начала полномасштабного вторжения в Украину отключила от системы "Шлях" 223 перевозчика, из них 202 лицензиатов исключили по материалам Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Только с начала 2024 года в правоохранительные органы направили более 2 тысяч сообщений, связанных с незаконной переправкой лиц через границу и подделкой документов.

Начато около 1 500 уголовных производств, более 1 700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Судами вынесено более 220 приговоров, из них около 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.