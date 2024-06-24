С начала суток 62 боя, больше всего на Северском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток, 24 июня, на линии фронта зафиксировано 62 боевых столкновения. Больше всего боев на Покровском и Северском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Уже сегодня произошло 62 боевых столкновения. Оккупанты совершили 11 авиаударов, сбросив 19 КАБов, 579 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 33 дрона-камикадзе", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются попытки врага атаковать Волчанск. С начала суток в районе города продолжаются два боя.

На Купянском направлении продолжается бой вблизи Стельмаховки.

На Лиманском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и в Серебрянском лесу. Шесть атак отбиты, два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении состоялось 17 атак. Россияне пытаются потеснить Силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки. Семь атак отбиты, идут бои.

На Краматорском направлении враг пытался штурмовать вблизи Ивановского. Продолжается одно боестолкновение вблизи Клищеевки.

На Торецком направлении отбиты две атаки в районе Южного, один бой еще продолжается.

На Покровском направлении произошло 18 атак на позиции Сил обороны, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеновки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении продолжаются атаки в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Шесть атак отбиты, продолжается один бой.

На Шахтерском направлении враг пытался атаковать в направлении Урожайного.

На Ореховском направлении террористы трижды потерпели неудачу при попытках вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку Малой Токмачки.

Ситуация на фронте

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), на фронте фиксируется незначительное продвижение врага в пределах Красногоровки Донецкой области. В частности террористы продвинулись на северо-восток от Роботино Запорожской области.