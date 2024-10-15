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От статуса беженца до гражданства. Как Украина упрощает условия для иностранных легионеров

Украина, Вторник 15 октября 2024 17:02
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От статуса беженца до гражданства. Как Украина упрощает условия для иностранных легионеров Иностранные легионеры-добровольцы на защите Украины (фото: Getty Images)
Вячеслав Гузь
Вячеслав Гузь
начальник Центрального межрегионального управления ГТС в Киеве и Киевской области

Сейчас для законного пребывания на территории Украины иностранцам достаточно военного билета. Как меняется отношение государства к гражданам других государств, защищающих Украину во время войны – в колонке Вячеслава Гузя для РБК-Украина.

Первые защитники-иностранцы в 2014 году

С началом антитеррористической операции в Украине в 2014 году достаточно много иностранных граждан стали на защиту нашей территориальной целостности. Уникальность этого опыта заключалась в том, что большинство иностранцев были выходцами из страны-агрессора и ее ближайших союзников, что создавало для них реальные риски при возвращении на родину.

Поэтому иностранные граждане, которые в составе Вооруженных Сил Украины и других формирований принимали участие в защите Украины, вынуждены были обращаться с заявлениями о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты.

Но международная практика и официальная позиция Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев предусматривает очень важное условие, которое должно предшествовать обращению за международной защитой, а именно: окончательный и искренний отказ от участия в военных действиях или даже намерения принимать такое участие, поскольку процедура предоставления международной защиты носит гуманитарный характер.

Это означало, что воюющие иностранцы вообще не могут рассматриваться в качестве искателей убежища и быть допущенными к процедуре предоставления международной защиты до момента окончательного прекращения такого участия.

От статуса беженца до гражданства. Как Украина упрощает условия для иностранных легионеров

Это был настоящий вызов для миграционной службы, которая должна была учитывать как интересы заявителей-комбатантов, так и принципы, заложенные организацией, которая занимается соблюдением государствами прав беженцев. Несмотря на это, с каждым годом появлялось все больше положительного опыта в работе с иностранцами, которые встали на защиту территориальной целостности Украины и в дальнейшем получили международную защиту и гражданство Украины.

Параллельно государство начало менять национальное законодательство для урегулирования правового статуса иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Так, в октябре 2015 года Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" дополнили нормой, которая предусматривала, что военным иностранцам для законного проживания на территории Украины на период действия контракта о прохождении военной службы в ВСУ достаточно военного билета без необходимости оформления удостоверения на временное проживание. Это существенно упростило жизнь иностранным гражданам, рисковавшим жизнью за нашу свободу.

Позже, в июне 2019 года, во время продолжающейся операции Объединенных сил условия законного пребывания в Украине военных иностранцев были упрощены максимально.

Изменения к тому же Закону позволили иностранцам, оказывавшим инструкторскую помощь (стрелковую, тактическую, медицинскую, взрывотехническую и другую) подразделениям ВСУ и другим военным формированиям, а также правоохранительным органам, привлеченным к проведению антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах ее проведения, оформить удостоверение на временное проживание даже в тех случаях, когда срок действия паспортного документа истек или подлежит обмену.

От статуса беженца до гражданства. Как Украина упрощает условия для иностранных легионеровЧто изменилось с началом полномасштабной войны в 2022 году

С началом полномасштабной войны в Украине возникли новые вызовы – участились попытки легализации иностранных преступников, выдающих себя за политических беженцев.

В миграционную службу стали обращаться граждане других стран, преимущественно России, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года уже не один год находились в Украине нелегально. Их деятельность в нашей стране была неизвестна, как и источники существования. А законными они не могли быть в связи с нелегальным пребыванием в Украине и невозможностью законно трудоустроиться.

С введением проверки документов на блокпостах, имея на руках исключительно российский паспорт, люди быстро осознали необходимость получения документов, подтверждающих легальное пребывание в Украине. Поскольку процедура получения международной защиты наименее требовательна, для таких людей она стала последней возможностью легализоваться.

Следовательно, граждане страны-агрессора пытались использовать войну в Украине как повод для своего обращения за защитой, выдавая себя за противников политического режима РФ, добровольцев в составе территориальной обороны или добровольческого формирования территориальных общин и волонтеров.

От статуса беженца до гражданства. Как Украина упрощает условия для иностранных легионеров Такие попытки легализации разбивались о тщательную проверку миграционной службой документов и информации, которую предоставляли заявители об их участии в военных действиях – факт выдачи документов не подтверждался выдавшими их органами.

Чего ждать дальше

Уже сейчас в Украине достаточно инструментов для урегулирования правового статуса воюющих иностранцев.

Дополнительно ожидает рассмотрения проект Закона Украины "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины", призванный урегулировать существующие пробелы в вопросах миграционного статуса не только иностранцев, участвующих в защите Украины, но и членов их семей.

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