От статуса беженца до гражданства. Как Украина упрощает условия для иностранных легионеров

Сейчас для законного пребывания на территории Украины иностранцам достаточно военного билета. Как меняется отношение государства к гражданам других государств, защищающих Украину во время войны – в колонке Вячеслава Гузя для РБК-Украина.

Первые защитники-иностранцы в 2014 году

С началом антитеррористической операции в Украине в 2014 году достаточно много иностранных граждан стали на защиту нашей территориальной целостности. Уникальность этого опыта заключалась в том, что большинство иностранцев были выходцами из страны-агрессора и ее ближайших союзников, что создавало для них реальные риски при возвращении на родину.

Поэтому иностранные граждане, которые в составе Вооруженных Сил Украины и других формирований принимали участие в защите Украины, вынуждены были обращаться с заявлениями о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты.

Но международная практика и официальная позиция Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев предусматривает очень важное условие, которое должно предшествовать обращению за международной защитой, а именно: окончательный и искренний отказ от участия в военных действиях или даже намерения принимать такое участие, поскольку процедура предоставления международной защиты носит гуманитарный характер.

Это означало, что воюющие иностранцы вообще не могут рассматриваться в качестве искателей убежища и быть допущенными к процедуре предоставления международной защиты до момента окончательного прекращения такого участия.

Это был настоящий вызов для миграционной службы, которая должна была учитывать как интересы заявителей-комбатантов, так и принципы, заложенные организацией, которая занимается соблюдением государствами прав беженцев. Несмотря на это, с каждым годом появлялось все больше положительного опыта в работе с иностранцами, которые встали на защиту территориальной целостности Украины и в дальнейшем получили международную защиту и гражданство Украины.

Параллельно государство начало менять национальное законодательство для урегулирования правового статуса иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Так, в октябре 2015 года Закон Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" дополнили нормой, которая предусматривала, что военным иностранцам для законного проживания на территории Украины на период действия контракта о прохождении военной службы в ВСУ достаточно военного билета без необходимости оформления удостоверения на временное проживание. Это существенно упростило жизнь иностранным гражданам, рисковавшим жизнью за нашу свободу.

Позже, в июне 2019 года, во время продолжающейся операции Объединенных сил условия законного пребывания в Украине военных иностранцев были упрощены максимально.

Изменения к тому же Закону позволили иностранцам, оказывавшим инструкторскую помощь (стрелковую, тактическую, медицинскую, взрывотехническую и другую) подразделениям ВСУ и другим военным формированиям, а также правоохранительным органам, привлеченным к проведению антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах ее проведения, оформить удостоверение на временное проживание даже в тех случаях, когда срок действия паспортного документа истек или подлежит обмену.

Что изменилось с началом полномасштабной войны в 2022 году

С началом полномасштабной войны в Украине возникли новые вызовы – участились попытки легализации иностранных преступников, выдающих себя за политических беженцев.

В миграционную службу стали обращаться граждане других стран, преимущественно России, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года уже не один год находились в Украине нелегально. Их деятельность в нашей стране была неизвестна, как и источники существования. А законными они не могли быть в связи с нелегальным пребыванием в Украине и невозможностью законно трудоустроиться.

С введением проверки документов на блокпостах, имея на руках исключительно российский паспорт, люди быстро осознали необходимость получения документов, подтверждающих легальное пребывание в Украине. Поскольку процедура получения международной защиты наименее требовательна, для таких людей она стала последней возможностью легализоваться.

Следовательно, граждане страны-агрессора пытались использовать войну в Украине как повод для своего обращения за защитой, выдавая себя за противников политического режима РФ, добровольцев в составе территориальной обороны или добровольческого формирования территориальных общин и волонтеров.

Такие попытки легализации разбивались о тщательную проверку миграционной службой документов и информации, которую предоставляли заявители об их участии в военных действиях – факт выдачи документов не подтверждался выдавшими их органами.

Чего ждать дальше

Уже сейчас в Украине достаточно инструментов для урегулирования правового статуса воюющих иностранцев.

Дополнительно ожидает рассмотрения проект Закона Украины "О некоторых вопросах в сфере миграции относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины", призванный урегулировать существующие пробелы в вопросах миграционного статуса не только иностранцев, участвующих в защите Украины, но и членов их семей.