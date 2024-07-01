От Львова до Донецка: ТОП-5 самых интересных машин украинского автопрома

Модельные ряды расположенных на территории Украины автозаводов определялись спецификой каждого исторического периода. При том, как ни странно, даже в годы нерыночной экономики, конструкторы и технологи создавали разнообразные по классу и назначению автомобили. Наша небольшая подборка – тому свидетельство, при том, что мы не пытались искусственно разнообразить ее.

"Старт" (1963 – 1970)

На улицах украинских городов этот микроавтобус казался пришельцем с других планет – столь смелым был его дизайн. Между тем, эта почти полностью стеклопластиковая машина интересна не только с технической точки зрения, но и по своему происхождению. Она родилась не на одном из автомобильных заводов, а на авторемонтной базе в небольшом городке Северодонецк в Донбассе. Новейшая по тем временам технология формирования изделий из стеклопластика была непростой, но вполне годилась для мелкосерийного производства. Техническая утварь "Старта" была от актуальной в то время ГАЗ-21 "Волга". После Северодонецкой авторембазы технологическое оборудование "Старта" передали на Луганский автосборочный завод, затем - на Донецкую автобазу "Главдонбасстрой", а после - на машиностроительный завод в Коростене. И всюду выпускали небольшие серии микроавтобуса, так что суммарный тираж "Старта" достиг 250 экземпляров. Несколько машин после реставрации сохранились до наших дней.

КрАЗ-255Б (1967 – 1994 гг.)

Одна из машин, по праву носит титул легендарной. Мощный вездеход по прозвищу "лаптежник" имеет колесную формулу 6х6 и объединяет немалую грузоподъемность в 7,5 тонн с феноменальной для такой массы проходимостью. Как и все КрАЗы, машина крепкая, выносливая и неприхотливая, что сделало ее популярной во многих странах мира. Автомобиль и сейчас находится на вооружении нескольких армий мира, именно там, где нет привычных путей, сервиса и цивилизации в общеупотребительном понимании. Относительно прозвища становится все понятно, когда посмотреть на его пухлые и широкие высокопрофильные шины. Между прочим, отчасти благодаря им "лаптежник" отличается высокими тяговыми свойствами на слабых почвах.

ЛАЗ "Украина-1" (1961 г.)

Это первая концептуальная модель Львовского автобусного завода, отражающая видение туристического автобуса десятиметрового класса. В том году было построено два образца "Украина-1" и "Украина-2", которые отличались внешним оформлением и оборудованием салона. Однако главным у них передовая техническая начинка: пневматическая подвеска, гидроусилитель руля, V-образный 180-сильный двигатель. Новая 5-ступенчатая коробка передач мало того была полностью синхронизирована, да еще руководствовалась через электропневматическую систему – то есть джойстиком. Крыша пассажирского салона была раздвижной, а еще в ней была система беспротяжного проветривания. Позади салона первого концепта был устроен гардероб и салон содержал 36 пассажиров. Версия "Украина-2" имела 28 кресел, но у нее был гардероб и туалет. Этот экземпляр не списали после испытаний, а передали авиационному конструкторскому бюро А.К. Антонова в Киеве, где много лет работал как служебный автобус.

КМЗ-4 (1961 г.)

Попытка Киевского мотозавода перейти от архаических мотоциклов с коляской на выпуск автомобилей грузоподъемностью до 500 кг. Подобный транспорт, компактный, маневренный и недорогой, пользуется спросом и теперь, а в то время был почти революционным. Оппозитный 0,750-литровый двигатель разгонял машинку до 80 км/ч. Мотор вместе с ним системой принудительного обдува двигателя поместился спереди, как и коробка передач. 13-дюймовые колеса от "Запорожца" обещали ходовую выносливость и достойную проходимость, а держалось все на жесткой лонжеронной раме. Для доводки конструкции и испытаний построили два фургона КМЗ-4 и три КМЗ-3 в варианте классического грузовика. Судьба их неизвестна, к сожалению, средств на запуск машин в серию выделено не было.

ЛуАЗ-967 ТПК (1968 – 1989 гг.)

Армейский транспортер переднего края (отсюда и военное название ТПК) имеет удивительные внедорожные возможности, ведь у него независимая подвеска и трансмиссия 4х4 с ползучей передачей и блокировкой заднего дифференциала. А еще армейский "ЛуАЗик" может плавать, потому что это полноценная амфибия. Также его научили летать, но уже с помощью транспортных самолетов и парашютных систем. И в настоящее время в мире нет транспортных средств подобного компактного класса с таким набором возможностей. Дополнительная ценность амфибии ЛуАЗ-967 состоит в том, что она базируется на агрегатах массовой гражданской техники, в первую очередь "Запорожца" и "Волынянки". Об этом автомобиле мало знали в годы его выпуска, ведь его наличие в армии особо не афишировалось, а теперь ТПК есть чуть ли не в каждом автомобильном музее.

Кратко

Судьба машин, о которых мы рассказали выше, сложилась по-разному. Не все стали знаменитыми, не все имели успех у публики, а некоторые прятали в темных боксах умышленно. Но не их в этом вина, ведь все эти модели были удачными с технической и маркетинговой точки зрения. А самое интересное, что почти все они сохранились до наших дней и их можно в оригинале увидеть в украинских и зарубежных музеях.