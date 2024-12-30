От клика до доставки: репортаж со львовского склада EVA.UA

Предновогодний период - очень ответственный для ритейла, это - время покупки подарков. А онлайн-магазины должны, кроме ассортимента, еще и обеспечить выполнение заказов к праздникам. Как это происходит, показали во львовском распределительном центре интернет-магазина EVA.UA.

Этот склад - один из трех, обрабатывающих онлайн-заказы. Еще пять других обеспечивают товаром более 1100 магазинов сети EVA. Общая площадь распределительных центров компании - около 120 тыс. кв. м., но будет расти. Во Львове, рядом с существующим, уже строят новый склад интернет-магазина на 9000 кв. м.

Если для отправки в магазин сети весь товар необходимо просто собрать в ящики и сложить на паллету, то каждый интернет-заказ необходимо упаковать и отправить для отдельного клиента. Именно поэтому для направления e-com нужны отдельные склады.

В последнее время EVA.UA получает около 20 000 заказов в сутки, но в пиковые моменты, как Черная пятница, бывает и до 55 000. Ассортимент интернет-магазина уже - около 140 тысяч SKU, значительно больше, чем в розничной сети, а в следующем году он может достичь 180 тысяч.

Информацию о заказе сотрудники получают на терминалы сбора данных и начинают его собирать. Все товары на складе разделены по категориям, могут храниться на разных уровнях. Зона отбора разделена на несколько частей, и каждый специалист отвечает за свою. Нужные товары собираются в ящики и отправляются в зону раскладки товаров по заказам. Они поступают "волнами", где-то по 70 заказов в волне.

Из зоны раскладки товаров хорошо видно почти всю территорию склада. Например, трехуровневый конвейер, по которому сформированные посылки спускаются в зону контроля (он может предоставлять приоритет и те заказы, которые надо обработать быстрее, едут в первую очередь). Или робот, который группирует заказы и позволяет собирать заказы из нескольких ящиков. Раньше эту работу выполняли по 2 человека на каждой смене.

В зоне контроля сотрудники проверяют заказ и упаковывают его в коробки. Штрихкоды на коробки наносятся автоматически, после чего посылки сортируются на специальной линии и формируются в паллеты по типам доставки.

Получить заказ можно в одной из точек выдачи, расположенных в магазинах EVA, или в отделениях Новой почты или Укрпочты. Также EVA имеет собственную курьерскую службу в Киеве, Львове и Днепре.

Среднее время выполнения интернет-заказа сейчас составляет около 1,8 дня, но это не предел. В планах компании - доставлять большинство посылок уже на следующий день, а в городах, где есть склады - просто в день заказа.