От чего будет зависеть, реализует ли свои планы РФ на фронте в 2024 году: мнение эксперта

То, насколько России удастся реализовать свои планы на поле боя в 2024 году, зависит от ресурсных возможностей Украины защищаться. Пока все выглядит так, что Россия вряд ли достигнет таких целей в этом году, по крайней мере, в полном объеме.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск .

"Несмотря на все, украинские силы, уверенно держат оборону. И я бы не исключал, что сами могут готовить наступательные действия на отдельных направлениях, когда сложатся условия. А во-вторых, расширяются наши возможности", - отметил военный эксперт Александр Мусиенко.

Например, по его словам, впервые в истории был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения (Украина на прошлой неделе сбила самолет А-50, – ред.), мы видим наращивание ударов по объектам в Крыму и на территории России.

"То есть Украина работает над тем, чтобы нанести как можно большие потери, чтобы враг не реализовал свои планы", ­- подытожил он.

Планы РФ на 2024 год

Ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина назвал ряд стратегических целей России на 2024 год. Первая – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, вторая ­– удержать захваченные территории на юге. Параллельно будут попытки уничтожить нашу систему ПВО, авиацию и оборонные объекты.

Напомним, российские войска постоянно заявляют о желании полного захвата Донецкой области, каждый раз называя новые даты "икс". Например, в середине октября прошлого года начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказывал, что, российские террористы установили новую дату полной оккупации Донецкой области. Они рассчитывали выйти на административные границы региона до 31 декабря.