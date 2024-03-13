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Взрывы на "Северных потоках": компания Nord Stream потребовала компенсацию в 400 млн евро

Среда 13 марта 2024 01:28
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Взрывы на "Северных потоках": компания Nord Stream потребовала компенсацию в 400 млн евро Фото: Nord Stream потребовала компенсацию в 400 млн евро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Nord Stream подала в суд на страховые компании и требует от них более 400 млн евро компенсаций убытков, которые были вызваны взрывами в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Nord Stream в своем иске подает в суд на всех страховщиков. Согласно судебным документам, компания намерена взыскать компенсацию с Lloyd's и других страховых компаний.

В судебных документах говорится, что текущая предварительная оценка Nord Stream "затрат на осушение и стабилизацию трубопровода, полный ремонт и замену утраченных запасов газа" составляет от 1,2 до 1,35 млрд евро. При этом источники в компании отмечают, что Nord Stream рассчитывает получить всего 400 млн евро.

В иске речь идет о взрывах в сентябре 2022 года, которые привели к разрыву трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Северные потоки"

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были построены российским "Газпромом" для транзита 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию и другие страны Европы. При этом "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" летом 2022 года. Три из четырех веток газопроводов были взорваны 26 сентября 2022 года.

Данные расследований свидетельствуют о высокой активности российских военных кораблей у "Северных потоков" непосредственно перед взрывом.

Также СМИ сообщали, что за подрывом может стоять частная группа украинских диверсантов на яхте, однако эта версия всерьез не рассматривается.

В феврале 2024 года Дания и Швеция объявили, что завершают расследование взрывов на "Северных потоках".

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