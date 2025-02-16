Взрыв в Николаеве: погибли военные Центра противоминной деятельности

Во время взрыва в Николаеве погибли трое военных Центра противоминной деятельности. Теракт в центре города произошел 14 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Национального оператора противоминной деятельности Ukrainian Demining Services, Центр противоминной деятельности.

"С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем о трагической гибели трех военнослужащих Центра противоминной деятельности, которые отдали свою жизнь, выполняя свой воинский долг перед Родиной. В результате жестокого террористического акта Украина потеряла мужественных воинов", - отметили в Центре . Во время взрыва в Николаеве 14 февраля погибли трое военных Центра противоминной деятельности - Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирик (facebook.com)

"Ужасный теракт в Николаеве унес жизни Вадима, Елены и Евгения. Наши коллеги - военнослужащие Центра противоминной деятельности", - отмечается в сообщении Ukrainian Demining Services .

Взрыв в Николаеве

В центре Николаева прогремел взрыв во время тревоги днем 14 февраля. Почти сразу стало известно, что он не был связан с обстрелом или "прилетом".

Позже местные СМИ сообщили, что взрыв произошел в центре Николаева, вблизи заведения питания. В полиции подтвердили взрыв, добавив, что он произошел на улице Пограничной.

Правоохранители также отметили, что, предварительно, два человека погибли, еще 8 получили ранения.

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