ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вхід на одну з центральних станцій метро Києва можуть обмежувати в годину пік

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 11:28
Вхід на одну з центральних станцій метро Києва можуть обмежувати в годину пік Фото: вхід на одну з центральних станцій метро Києва можуть обмежувати в годину пік (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві на станції метро "Кловська" проводитимуться роботи із заміни турнікетів. У зв’язку з чим вхід на станцію у годину пік можуть обмежувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Для пасажирів "Кловська" працюватиме у звичайному режимі. Водночас можливі обмеження на вхід у пікові години", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що нове обладнання на станції почнуть встановлювати з 10 серпня.

Так, роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни.

Нагадаємо, у столиці з 10 по 12 серпня можуть звучати "вибухи". Мешканців міста просять "не лякатися", адже будуть проводитися навчання військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ метро станция
NEWS
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація