Вхід на одну з центральних станцій метро Києва можуть обмежувати в годину пік
Фото: вхід на одну з центральних станцій метро Києва можуть обмежувати в годину пік (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
У Києві на станції метро "Кловська" проводитимуться роботи із заміни турнікетів. У зв’язку з чим вхід на станцію у годину пік можуть обмежувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен".
"Для пасажирів "Кловська" працюватиме у звичайному режимі. Водночас можливі обмеження на вхід у пікові години", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що нове обладнання на станції почнуть встановлювати з 10 серпня.
Так, роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни.
Нагадаємо, у столиці з 10 по 12 серпня можуть звучати "вибухи". Мешканців міста просять "не лякатися", адже будуть проводитися навчання військових.