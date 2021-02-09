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На в'їздах у Київ накопичилося 1400 фур. Ускладнено рух снігоприбиральної техніки

Новость на русском → Київська область, Вівторок 09 лютого 2021 14:24
На в'їздах у Київ накопичилося 1400 фур. Ускладнено рух снігоприбиральної техніки Фото: снігоприбиральна техніка (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 9 лютого, на в'їздах у Київ скупчилося понад 1400 вантажівок через обмеження на в'їзд великогабаритної техніки в столицю. У зв'язку з цим ускладнено рух снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

"Обмеження для фур в'їжджати в місто ускладнює рух для авто, снігоприбиральної техніки та водіїв вантажівок, які майже добу чекали, коли відкриють місто", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в ніч на вівторок був забезпечений проїзд державними дорогами Київської області та розчищено 50 км основних магістралей столиці.

Як зазначили у відомстві, частину фур вже пропустили до Києва.

"За кілька годин роботи це дозволило пустити в Київ частину фур, які ще з вечора понеділка скупчуються на в'їздах в місто. Йдеться про вул.Бажана, що веде до траси М-03 Київ - Харків, про вул.Заболотного - М-05 Київ - Одеса, а також про під'їзд до Києва по Житомирській трасі від кордону з областю до м. "Житомирська", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу. Спецтехніка продовжує працювати, за вчора вивезли 350 тонн снігу.

Крім того, снігопад у столиці триває понад 36 годин. Розчищене швидко засинає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

Додамо, що в Україні через негоду без світла залишилися 273 населених пунктів.

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