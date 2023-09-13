Вето на законопроект об электронных декларациях и презентациях iPhone 15: новости за 12 сентября
Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях. А компания Apple представила iPhone 15.
РБК-Украина собрала главные новости за 12 сентября.
Война России против Украины: последние новости
- Аналитики ISW отмечают, что за последние сутки украинские воины продвинулись на четырех направлениях - под Бахмутом, Опросным, а также в Запорожской области и на границе с Донецкой.
- У ВСУ успехи на двух направлениях в районе Работино. Как рассказал спикер Генштаба Андрей Ковалев, на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают наступательную операцию.
- Спикер обороны юга Наталья Гуменюк допустила, что враг может некоторое время экономить ракеты, чтобы в осенне-зимний период наносить массированные удары по Украине.
- По данным Military Media Center, во избежание прорыва линии своей защиты враг перегруппировывает войска между операционными направлениями и перебрасывает на фронт резервы из глубины территории РФ.
Зеленский ветировал законопроект об электронных декларациях
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время видеообращения.
"Утром поступил из Верховной Рады Украины закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы", - сказал он и добавил, что декларации должны быть открыты.
Восстановление е-декларирования. В Раде появился текст предложений президента
На сайте Верховной рады появилось предложение президента Владимира Зеленского к ветированному законопроекту об электронном декларировании.
Dynamic Island для всех моделей. Apple представила iPhone 15: характеристики
На сентябрьской презентации Apple представили линейку смартфонов iPhone 15. Она состоит из базовых iPhone 15 и 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и Pro Max.
РБК-Украина в материале подробнее рассказывает о новинках.
Не только iPhone 15. Что еще показали на презентации Apple
Американская компания Apple сегодня показала обновленную линейку iPhone 15. Но одними только смартфонами презентация не ограничилась.
Подробнее о том, какие еще гаджеты выпустила Apple, – в подборке РБК-Украина.
Премьер Польши сделал категорическое заявление о запрете импорта зерна из Украины
Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не собирается снимать запрет на импорт агропродукции из Украины и на это решение не повлияет даже мнение представителей ЕС в Брюсселе.
"Польша не позволит торговать украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение брюссельских чиновников, мы не откроем наши границы", - сказал премьер-министр Польши.
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Комитет ПАСЕ выразил обеспокоенность легитимностью и законностью поправок к Конституции России, которые позволили диктатору Владимиру Путину оставаться в должности до 2036 года.
Россияне хотят заморозить войну и превратить шокирующие события в обыденность, - Зеленский
"Они (россияне - ред.) хотят, чтобы геноцид стал чем-то, что играет на заднем плане. Они хотят заморозить войну и превратить шокирующие события в нечто повседневное", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что мир еще недостаточно объединился против таких действий России, поэтому Украина пытается наладить новые партнерские отношения.
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о проверке выводов военно-врачебных комиссий с начала полномасштабного вторжения
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