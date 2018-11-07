Ветерани вийшли під Кабмін вимагати створення свого міністерства

Фото: акції за створення Минветеранов

В акції беруть участь представники різних ветеранських організацій

Тисячі ветеранів АТО/ООС і громадських активістів прийшли під Кабінет міністрів вимагати створення Міністерства у справах ветеранів. В акції беруть участь представники різних ветеранських організацій, "Ветеранського братства", "Національного корпусу", Єдиного союзу патріотів України, повідомили організатори акції.

За словами мітингувальників, їх головна вимога до уряду - створення Міністерства ветеранів, яке б взяло на себе відповідальність за забезпечення соціального захисту тих, хто став на захист нашої держави у війні з ворогом.

"На сьогоднішній день соціальним захистом, пільгами, працевлаштуванням та іншими питаннями ветеранів війни займаються 22 державні структури. Ветеранам доводиться бігати по двом десяткам інстанцій, щоб вирішити свої питання. Тому ми підтримуємо вимогу про створення міністерства - однієї установи, яка б займалася справами ветеранів і яка б очолила гідна людина. Так відбувається у всіх цивілізованих країнах", - зазначають активісти.

Як повідомлялося, на сьогоднішній день в Україні понад 3% населення - це ветерани війни, члени сімей загиблих та ветерани військової служби. В цілому, це майже 1,4 мільйона людей. У це число входять 350 тисяч українських громадян, які брали участь в АТО/ООС, 91 тисяча афганців, більше 42 тисяч учасників миротворчих операцій. Понад 4200 наших захисників загинули у війні на сході України і померли в результаті участі в ній. Також в країні налічується 7260 членів сімей загиблих.

На сьогоднішній день в Україні понад 175 тисяч членів сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій. Більш 7350 людина в результаті війни на Сході отримали інвалідність 1-3 групи. В цілому, в країні більше 125 тисяч осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Раніше, 27 лютого парламент прийняв постанову про звернення Верховної ради України до Кабінету міністрів про створення Міністерства у справах ветеранів. Міністерство може розпочати роботу після того, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман, внесе кандидатуру міністра у справах ветеранів у Верховну раду.