ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ветеранам війни буде складніше отримати допомогу: Кабмін розширив підстави для відмови

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 16:58
Ветеранам війни буде складніше отримати допомогу: Кабмін розширив підстави для відмови Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні ветеранам війни буде складніше отримати допомогу. Кабінет міністрів розширив перелік підстав для невиплати.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

"Ветеранам війни тепер буде складніше отримати одноразову грошову допомогу у разі інвалідності, захворювання тощо. Кабмін розширив перелік підстав, через які не зможуть проводитися виплати", - зазначив парламентар.

Зокрема, передбачені такі нові підстави для невиплати:

  • у разі отримання від органів, уповноважених виплачувати одноразову грошову допомогу відповідно до інших законів, крім ЗУ "Про статус ветеранів
  • війни, гарантії їх соціального захисту", інформації про призначення такої допомоги особам, щодо яких здійснено запит;
  • у разі якщо заява подана особою, якій вже призначено одноразову грошову допомогу відповідно до згаданого вище закону.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я, щоб прискорити вакцинацію в Україні, додало ветеранів антитерористичної операції (АТО) на Донбасі в категорію громадських діячів, які можуть зробити щеплення залишковими дозами Covishield.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Кабінет міністрів виділив майже 14 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Кабінет Міністрів України ветераны
NEWS
Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки
Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки
DAILY
Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гід з вакцин від COVID в Україні. Все, що вам потрібно знати