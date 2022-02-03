Навесні розпочнеться масштабна реконструкція траси "Київ - Чоп"
Вже до кінця цього року в межах Рівненської області планується повністю відремонтувати трасу М-06 "Київ - Чоп". Наймасштабніший проект Рівненщини за останні 10 років реалізують в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської ОДА.
Обласний очільник Віталій Коваль розповів, що тендер на ремонт вже оголошений. Йому неодноразово доводилось отримувати скарги щодо незадовільного стану дороги, але скоро це залишиться в минулому.
В планах провести повну заміну шару з щебенево-мастикового асфальтобетону на відрізку від межі з Житомирською областю до Львівської, а це складає 174 кілометри.
"Дорога була побудована ще в 2011 році. Гарантійний термін її експлуатації уже закінчився", - додається в повідомленні.
Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про план оновити до 2024 року 24 тис. км доріг України.