Вертолет Ми-24 "Минобороны" Абхазии потерпел крушение
Во вторник, 2 апреля, потерпел крушение ударный военный вертолет Ми-24 так называемого Министерства обороны Абхазии. Трех членов экипажа госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Инцидент произошел в селе Владимировка Гульрипшского района Абхазии. При этом часть использует формулировку "вынужденная посадка".
Все три члена экипажа живы, рассказал командующий абхазскими военно-воздушными силами Адгур Гумба. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Причины крушения выясняются.
Ми-24
Советский/российский ударный вертолет разработки, неофициальное название - "Крокодил".
Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолетом, а также первым в мире многосерийным специализированным боевым вертолетом со съемным шасси. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор.
Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, а также во многих региональных конфликтах.
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