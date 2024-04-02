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Вертолет Ми-24 "Минобороны" Абхазии потерпел крушение

Вторник 02 апреля 2024 13:08
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Вертолет Ми-24 "Минобороны" Абхазии потерпел крушение Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 2 апреля, потерпел крушение ударный военный вертолет Ми-24 так называемого Министерства обороны Абхазии. Трех членов экипажа госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Инцидент произошел в селе Владимировка Гульрипшского района Абхазии. При этом часть использует формулировку "вынужденная посадка".

Все три члена экипажа живы, рассказал командующий абхазскими военно-воздушными силами Адгур Гумба. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Причины крушения выясняются.

Ми-24

Советский/российский ударный вертолет разработки, неофициальное название - "Крокодил".

Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолетом, а также первым в мире многосерийным специализированным боевым вертолетом со съемным шасси. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор.

Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, а также во многих региональных конфликтах.

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