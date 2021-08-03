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Не повернувся після пробіжки: з'явилися деталі пошуків глави "Білоруського дому" в Україні

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 01:04
Не повернувся після пробіжки: з'явилися деталі пошуків глави "Білоруського дому" в Україні Фото: лідер "Білоруського дому" в Україні" Віталій Шишов (t.me/beldomua)
Автор: Артур Родивилов

У "Білоруському домі" в Україні повідомили, що їхній голова Віталій Шишов вранці 2 серпня на пробіжку і пропав. Наразі тривають пошуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "БДУ".

На камерах зафіксовано, як Шишов виходив з дому на пробіжку о 9 ранку, а о 10 мав повернутися.

Повідомляється, що його телефон відключений від відстеження місця розташування через гугл-аккаунт, А годинників і фітнес-браслета при ньому не було. По вишках його телефон відстежили, але відзначають великий квадрат пошуків.

Активісти викликали поліцію і подзвонили в СБУ, написали заяву, сповістили прикордонну службу і Нацполіцію. Відомо, що кінологи обнишпорили ліс з собаками, де Віталій бігає – нічого не знайшли. Станом на 22: 0 волонтери все ще прочісували лісосмугу.

Раніше повідомили в поліції Києва, що до них звернулася киянка, яка заявила, що її співмешканець не виходить на зв'язок, подія зареєстрована у Святошинському управлінні поліції.

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