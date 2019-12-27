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Верланов: у 2020 році ДПС зменшить кількість планових перевірок ще на 20%

Новини » Суспільство     27.12.2019 - 11:50
Верланов: у 2020 році ДПС зменшить кількість планових перевірок ще на 20%
Фото: Сергій Верланов (прес-служба)

За підсумками 2019 року податкова проведе перевірки приблизно 5,2 тисяч юросіб

За січень-листопад 2019 року Державна податкова служба провела 4,3 тисячі планових перевірок, це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року - 4,9 тисяч. Також за цей же період податкова здійснила близько 11 тисяч позапланових аудитів, що на 23% менше, ніж у січні-листопаді 2018 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПС України.

У той же час, кількість зустрічних звірок за січень - листопад цього року склала 3,8 тисяч, що на 24% менше, ніж за результатами 11 місяців минулого року.

Верланов: у 2020 році ДПС зменшить кількість планових перевірок ще на 20%

"Нова податкова досягла подібних результатів за рахунок підвищення якості перевірок та посилення контролю за найбільш ризиковими платниками податків", - заявив голова ДПС Сергій Верланов та пообіцяв і надалі скорочувати їхню кількість.

"У наступному році планових перевірок поменшає ще на 20%", - підкреслив Верланов.

Повідомляється, що всього за підсумками 2019 року податкова проведе документальні планові перевірки приблизно 5,2 тисяч юридичних осіб. Це на 14% менше, ніж у 2018 році, коли плановими перевірками було охоплено близько 6 тисяч юридичних осіб.

Нагадаємо, з серпня по жовтень цього року планові та позапланові перевірки торкнулися 5,9% суб’єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% малого.

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Новини України Державна податкова адмiністрація УкраїниСергій ВерлановДПС
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