ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Верховний суд закрив справу про громадянство Саакашвілі

Новини » Політика    28.06.2019 - 03:54
Верховний суд закрив справу про громадянство Саакашвілі
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Саакашвілі відмовився далі оскаржувати указ Порошенка

Верховний суд України закрив провадження у справі про припинення громадянства політика Михайла Саакашвілі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Повідомляється, що Саакашвілі подав відмову від позову про визнання незаконним і скасування указу попереднього президента України Петра Порошенка, яким його позбавили українського громадянства. Таким чином, судове провадження по даній справі закрито.

Верховний суд закрив справу про громадянство Саакашвілі

 

Нагадаємо, в 2017 році Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства, пояснивши своє рішення тим, що той при подачі заяви не вказав наявність кримінальних справ щодо нього в Грузії.

Новий президент України Володимир Зеленський у травні повернув йому громадянство, після чого Саакашвілі повернувся в Україну і заявив про відсутність політичних амбіцій. Однак через деякий час він через суд довів безперервне перебування в Україні, що дає йому можливість зареєструватися кандидатом у депутати на дострокових виборах у Верховну раду, які пройдуть 21 липня. Крім того, він також домігся того, що ЦВК зобов'язали зареєструвати на вибори його політичну силу "Рух нових сил".

 

ЦВК оскаржить рішення суду щодо реєстрації партії Саакашвілі
Новини України СаакашвілігражданствоВерховный суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся