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Верещук рассказала украинцам, как уехать из Крыма, и пообещала помощь

Украина, Четверг 28 сентября 2023 19:20
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Верещук рассказала украинцам, как уехать из Крыма, и пообещала помощь Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Украинцы могут выехать из оккупированного Крыма в Украину через третьи страны или гуманитарный коридор. В Украине они могут получить помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"Я обращаюсь и настоятельно рекомендую выехать из Крыма через третьи страны. У нас действует гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка и люди пользуются им. Даже если нет документов, даже если нет паспорта - тоже можно выехать, Украина пускает своих граждан. И воспользоваться такой возможностью сейчас, чтобы потом не было трудно", - заявила в эфире Верещук.

Помощь крымчанам

Верещук подчеркнула, что граждане, которые выедут с полуострова через третьи страны в Украину, смогут получать помощь как внутренне перемещенные лица. Ежемесячные выплаты от государства и международных партнеров, питание и проживание в местах компактного поселения.

"Также, что часто спрашивают наши граждане, это покупка билетов, к примеру, в Киев или Харьков. В нашем случае в Киев из Сум ежедневно ходит бесплатный эвакуационный поезд", - рассказала министр.

Взрывы в Крыму

На этой неделе жители Севастополя и Джанкой слышали взрывы. В городах включили воздушную тревогу и подняли всю авиацию с крымских аэродромов. Позже "губернатор" Развожаев заявил, что в районе аэродрома "Бельбек" сбили ракету.

ВСУ вместе с подразделениями СБУ и Военно-Морских сил ослабляют военный потенциал оккупантов, находя и ликвидируя военные объекты. Так, на прошлой неделе Украина разрушила штаб Черноморского флота, по версии СМИ, ракетами "Storm Shadow".

Также впервые в независимой истории Украине удалось повредить подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

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