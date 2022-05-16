Угорщина назвала власну ціну за ембарго на енергоносії з Росії

Угорщина назвала ціну за ембарго на енергоносії Російської Федерації. Аби “покрити усі витрати”, країна просить від ЄС компенсацію у розмірі 18 млрд євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Сіярто.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, голова МЗС Угорщини Петр Сіярто заявив, що запровадження ембарго на енергоносії Росії спричинить значні економічні втрати для його країни.

Як він відзначив, ціни на пальне можуть зрости на 55-60%. Аби пом’якшити цю ситуацію, ЄС повинна інвестувати в країну близько 15-18 млрд євро.

"Європейська комісія створила проблему з пропозицією, і угорський народ має законні очікування, що вона також має надати пропозицію щодо фінансування інвестицій для компенсації або запобігання зростанню цін, що вимагатиме повної модернізації угорської енергетичної мережі на суму 15-18 мільярдів євро", - заявив Сіярто.