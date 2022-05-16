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Угорщина назвала власну ціну за ембарго на енергоносії з Росії

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Понеділок 16 травня 2022 18:03
Угорщина назвала власну ціну за ембарго на енергоносії з Росії Фото: Петер Сіярто, міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Угорщина назвала ціну за ембарго на енергоносії Російської Федерації. Аби “покрити усі витрати”, країна просить від ЄС компенсацію у розмірі 18 млрд євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Сіярто.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, голова МЗС Угорщини Петр Сіярто заявив, що запровадження ембарго на енергоносії Росії спричинить значні економічні втрати для його країни.

Як він відзначив, ціни на пальне можуть зрости на 55-60%. Аби пом’якшити цю ситуацію, ЄС повинна інвестувати в країну близько 15-18 млрд євро.

"Європейська комісія створила проблему з пропозицією, і угорський народ має законні очікування, що вона також має надати пропозицію щодо фінансування інвестицій для компенсації або запобігання зростанню цін, що вимагатиме повної модернізації угорської енергетичної мережі на суму 15-18 мільярдів євро", - заявив Сіярто.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, Європейський союз став заручником Угорщини, через відмову країни ввести ембарго на нафту Росії.

Тим часом союз, як відзначає видання El Pais, союз вже веде переговори з країною щодо інвестиційної програми, аби досягти консенсусу.

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