ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Венеційська комісія негативно оцінила закон про столицю, його прийматимуть поспіхом, - експерт

Новость на русском →
Київ, Вівторок 16 листопада 2021 15:47
Венеційська комісія негативно оцінила закон про столицю, його прийматимуть поспіхом, - експерт Фото: народний депутат VIII скликання Олександр Черненко (facebook.com/profichok)
Автор: Наталія Гурковська

Влада поспішає прийняти закон про столицю через виток інформації про негативний висновок Венеційської комісії щодо цього законопроекту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата VIII скликання, екс-голови Комітету виборців України Олександра Черненка.

"Зараз починає з’являтися інформація, що законопроєкт 2143-3 "Про місто Київ - столицю України" можуть поставити на голосування вже на поточному або на наступному пленарному тижні, хоча раніше "слуги" обіцяли розглядати його вже після прийняття Закону про місцеві державні адміністрації, щоб надати процесу узурпації хоч якесь логічне обґрунтування", - говорить Черненко.

За його словами, будь-які соцопитування і фокус-групи показують, що кияни не сприймають таке волюнтаристське обмеження повноважень обраного міського голови.

"Чому такий поспіх? Можливо він пояснюється витоком інформації з Венеційської комісії, що зараз готує "розгромні" висновки проєкту. Щоб тоді, коли ці висновки будуть оприлюднені, то закон вже набуде чинності і будь-які апеляції до "венеційки" втратили сенс", - вважає Черненко.

Експерт нагадує, що у жовтні Віталій Кличко у надіслав законопроєкт про столицю на розгляд Венеційської комісії. Джерела у Венеційській комісії повідомили, що на експертному рівні розпочалося опрацювання цього документа. Помічники доповідача з цього питання вже під час загального огляду виявили цілу низку системних неузгодженостей у законопроєкті. Лише перелік зауважень, без аналітичного обґрунтування та постатейного аналізу, сягає кількох сторінок.

"Вибори в Києві не скоро. Навіть вибори до райрад, якщо законопроект буде прийнятий, можна відтермінувати до 2025 року. А отримати доступ до столичних ресурсів хочеться вже зараз. Так само, як хочеться послабити будь-якого політичного конкурента. У даному випадку - київського мера Кличка", - пояснює дії влади експерт.

Як повідомлялося, раніше депутат Київради від "УДАРу Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець заявляв, що законопроект про столицю, який буде розглянутий у четвер, суперечить Конституції і дає можливість центральній владі чинити тиск на місцеве самоврядування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Місцеве самоврядування
NEWS
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів