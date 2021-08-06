Венесуела в жовтні введе цифрову національну валюту
Фото: Венесуела В жовтні введе цифрову національну валюту (Getty Images)
З 1 жовтня Венесуела вводить цифрову національну валюту, в якій буде на шість нулів менше, ніж у паперових грошах. Нову валюту введуть в обіг з 1 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центрального банку Венесуели.
"З 1 жовтня почне діяти нова цифрова валюта, яка прибере з нинішньої національної валюти шість нулів", - йдеться в повідомленні Центрального банку країни.
Зміни не вплинуть на вартість національної валюти, крім того, вони полегшать її використання.
У Центральному банку переконані, що введення цифрової валюти допоможе відновленню економіки країни.