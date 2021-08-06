Венедиктова про справу Чауса: буде апеляція

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова допускає, що прокуратура подасть апеляцію на рішення про цілодобовий домашній арешт колишнього судді Миколи Чауса. Також вона вважає, що рішення суду оскаржить сторона захисту Чауса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венедиктової журналістам.

"У мене таке відчуття, що будуть апеляції і від прокурорів САП і від адвокатів Чауса", - зазначила Венедиктова.

За її словами, справа Чауса - це приклад координації та співпраці різних правоохоронних органів.

На думку генпрокурора, суспільство "занадто емоційно" сприйняло цю справу.

Також Венедиктова заявила, що не знає, хто викрав Чауса з Молдови.

"Я не перебуваю в групі прокурорів у цій справі. Переді мною не звітують", - підкреслила вона.