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Венедиктова про справу Чауса: буде апеляція

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П'ятниця 06 серпня 2021 13:36
Венедиктова про справу Чауса: буде апеляція Фото: Генеральний прокурор Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова допускає, що прокуратура подасть апеляцію на рішення про цілодобовий домашній арешт колишнього судді Миколи Чауса. Також вона вважає, що рішення суду оскаржить сторона захисту Чауса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венедиктової журналістам.

"У мене таке відчуття, що будуть апеляції і від прокурорів САП і від адвокатів Чауса", - зазначила Венедиктова.

За її словами, справа Чауса - це приклад координації та співпраці різних правоохоронних органів.

На думку генпрокурора, суспільство "занадто емоційно" сприйняло цю справу.

Також Венедиктова заявила, що не знає, хто викрав Чауса з Молдови.

"Я не перебуваю в групі прокурорів у цій справі. Переді мною не звітують", - підкреслила вона.

Нагадаємо, рішення про цілодобовому домашньому арешті для Чауса прийняв Вищий антикорупційний суд 4 серпня.

Нагадаємо, на початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі після того, як він не зміг там отримати політичний притулок. З того часу ніхто не знав, де знаходиться Чаус, але була інформація, що його вивезли на територію України.

Минулої п'ятниці Чаус знайшовся в селі на Вінниччині. Після чого його забрали співробітники СБУ.

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Микола Чаус Ірина Венедіктова
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