Великобританія просить переглянути повернення Росії в ПАРЄ

Фото: ПАРЄ (assembly.coe.int)

Делегація країни впевнена, що РФ не буде підкорятися стандартам асамблеї

Британська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи закликала переглянути повернення в організацію Росії через масові затримання демонстрантів на акціях протесту в Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

В заяві делегації, зокрема, зазначається, що Росія не має наміру виконувати свої зобов'язання і підкорятися стандартам асамблеї.

Великобританія також звинуватила російську владу в порушенні Конвенції про права людини. Британська делегація висловила надію, що ПАРЄ розгляне рішення про повернення Росії до роботи в організації на сесії у вересні.

РБК-Україна писало, що делегація Великобританії в Парламентській асамблеї Ради Європи приєдналася до інших країн, які заявили про демарш у зв'язку з рішенням про повернення Росії до складу Асамблеї.

Нагадаємо, в кінці червня ПАРЄ підтвердила повноваження делегації Російської Федерації без обмежень, незважаючи на порушення принципів Ради Європи.

ПАРЄ прийняла рішення про повернення Російської Федерації до складу Асамблеї 26 червня 2019. За резолюцію без санкцій проти Російської Федерації віддали 116 голосів, 52 - проти, 15 - утрималися.