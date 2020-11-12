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У Великобританії рекордне число заражених COVID-19 за добу

Великобританія, Четвер 12 листопада 2020 20:36
У Великобританії рекордне число заражених COVID-19 за добу
Фото: збір крові для ПЛР-тесту (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У четвер за добу у великій Британії зафіксували 33 470 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший показник за весь час пандемії.

Про це повідомляє Reuters.

Найвищий показник нових випадків до цього був зафіксований 21 жовтня, коли захворіли 26 684 людини.

Також у Великобританії один з найвищих відсотків смертності від коронавіруса - померли вже 50 365 осіб (дані за четвер поки невідомі). У вівторок померла рекордна кількість - 532 людини за добу.

Сьогодні розробник вакцини від коронавіруса Pfizer і співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін не виключає початку вакцинації британців до кінця 2020 року. На його думку, вакцинація від COVID-19 у Британії може початися в наступному місяці.

У той же час вчений підкреслив, що вакцина Pfizer допоможе повернутися до нормального життя вже до середини 2021 року.

Нагадаємо, вакцина Pfizer показала свою ефективність у 90% випадків. У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали вакцину Pfizer багатообіцяючою, однак вони розраховують на появу й інших вакцин від COVID.

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