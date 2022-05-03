У Великобританії можуть з'явитися АЕС нового покоління, - Reuters
АЕС у Великобританії (Фото: monarchpartnership.co.uk)
Південна Корея веде переговори про будівництво атомних електростанцій нового покоління у Великобританії. Повідомляється, що фокус в АЕС нового типу буде зроблений на підвищеній безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Великобританії квазі Квартенг зустрівся з державною корейською електроенергетичною корпорацією, щоб обговорити інвестиції в британську атомну промисловість при будівництві АЕС нового типу. Повідомляється, що переговори на високому рівні тривають.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.