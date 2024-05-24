С большими и сильными не воюют. Почему Украине не выжить без иностранных инвестиций

Почему иностранные инвестиции – это не только про деньги, но и про само выживание Украины – читайте в авторской колонке основателя First Kyiv Investment Club Ивана Компана.

О достижениях и их отсутствии

Прошло ровно пять лет с момента полной перезагрузки власти в Украине – немалый срок, точно нуждающийся в подведении определенных итогов. В конце концов принципы построения демократического государства основаны именно на фундаменте подотчетности власти народу. Никаких сомнений, что возможный спектр оценок действий власти за последнюю пятилетку будет самым широким: от сокрушительных "Все провалили!" до победных "Такого раньше никто не мог сделать!".

И каждый будет по-своему прав, ведь с одной стороны у нас появилась "Дія", а с другой – никуда не исчезла коррупция. У нас появился хотя бы в каком-нибудь виде рынок земли, но назвать его настоящим рынком не поворачивается язык. Фонд госимущества наконец-то начал что-то там продавать, но его глава-реформатор оказался вором. Кучка олигархов потеряла свою первоначальную силу, но мы получили гораздо большую концентрацию власти и медиаресурса в одних руках.

Продолжать подобные сравнения можно очень долго, видя в одном и том же факте достижения и провал одновременно. Ничего не поделаешь, так устроена человеческая природа. Единственное, что огорчает - отсутствие собственных Платонов и Сократов, которые бы умели вести дискуссию о хорошем и плохом, делая акцент на логических, а не эмоциональных аргументах, и пытаясь найти истину, а не убедить, а еще хуже - перекричать оппонента. Такой диалог называется диалектикой, но поскольку в Украине он часто принимает базарно-угрожающие формы, то у нас какие-либо обсуждения лучше всего сводить к сухому языку цифр, с которыми гораздо сложнее спорить, чем с профессиональными комментаторами от разных партий.

С цифрами не поспоришь

В мире макроэкономики существует немало показателей, которые отражают достижения страны и позволяют делать выводы о ее состоянии, перспективах, а самое главное – благосостоянии граждан. Есть более известные индикаторы, есть менее известные, но есть один, который в условиях Украины, по моему мнению, занимает особое место. Нет, это не курс валют, который во времена независимости стал для всего народа ключевым показателем ситуации в государстве. Это даже не ВВП и не инфляция, которые очень важны, но демонстрируют достижения прошлого. Это объем прямых иностранных инвестиций (FDI), который, на мой взгляд, оценивает, на правильном ли пути развития стоит страна, и в конечном счете определяет ее будущее.

Каким образом? Через привлечение в страну иностранной валюты, что хорошо для курса национальной денежной единицы. Путем создания новых рабочих мест, что хорошо для демографии, поскольку не заставляет людей бежать за границу в поисках работы. Благодаря развитию культуры предпринимательства, что повышает эффективность локального бизнеса. И, безусловно, благодаря внедрению современных управленческих и индустриальных технологий, что делает страну более развитой, в целом.

Нужны доказательства? Посмотрите, как приход иностранных банков изменил банковскую систему Украины, как агрохолдинги выиграли от сотрудничества и конкуренции с иностранными инвесторами, как благодаря иностранцам расцвела ИТ-отрасль! Примеры есть, но хочется, чтобы их было гораздо больше. И если использовать масштабные сравнения, то обратите внимание на страны центральной Европы. Думаю, нет нужды доказывать, что даже по субъективным ощущениям все наши западные соседи, кроме, наверное, Молдовы, живут гораздо богаче, хотя тридцать лет назад все начинали почти одинаково. Откуда такая разница? Объяснение простое: объем прямых иностранных инвестиций в соседние страны за последние три десятилетия был в разы, а то и в десятки раз больше, чем в Украину.

О важности доверия

В прошлом году объем FDI в Украине составил 4,2 миллиарда долларов, из них 80% – это реинвестиции доходов, полученных иностранными инвесторами в Украине. Для сравнения, Польша получила 28,2 млрд евро. Конечно, все можно объяснить войной, но в 2021 году, когда о войне никто даже не думал, показатели Польши превысили наши в ДЕСЯТЬ раз! К тому же не секрет, что львиная доля прямых иностранных инвестиций в Украину в течение лет независимости – это "украинские" деньги, когда-то выведенные и аккумулированные за границей.

Конечно, хотелось бы, чтобы Украина получила побольше новых, "свежих" денег. Но если хотя бы каждый из уже работающих в Украине бизнесов реинвестирует в нашу экономику по несколько десятков миллионов долларов в год, как, например, это сделала Philip Morris, в течение последнего года построив на Львовщине совершенно новую фабрику, - украинская экономика получит надежду. Ведь любая долгосрочная инвестиция, сделанная известной иностранной компанией в производство услуг или товаров в Украине, – это поощрительный сигнал всему миру, что в Украине можно работать, зарабатывать и развиваться.

Конечно, хотелось бы вернуться ко временам, когда за средний украинский банк европейские финансовые гиганты платили сотни миллионов, а то и миллиарды, а за Криворожсталь Mittal Steel не пожалела и четырех миллиардов. Но точно не хотелось бы жить во времена, когда известный производитель спортивного оборудования Head сначала проявляет заинтересованность в построении производства в Украине, анонсирует инвестицию в 80 миллионов евро, обещает создать полторы тысячи рабочих мест, даже покупает землю для будущего завода, а затем из-за неизвестных широкой общественности причин замораживает какие-либо инвестиции.

Почему важно быть успешными

К сожалению, последние пять лет с точки зрения привлечения прямых инвестиций сложно назвать успешными. Повторюсь и хочу лишний раз подчеркнуть – дело не в войне. Даже если бы победа наступила уже завтра, я сомневаюсь, что к украинской границе выстроилась бы очередь из иностранных компаний и банков, как это было в 2005-07 годах. Но если мы хотим что-либо изменить в экономике страны к лучшему, то без этой очереди не обойтись. И, по-моему, не надо сразу грезить миллиардными проектами. Ими хорошо хвастаться в медиа, но сложно доводить до ума. Давайте двигаться от малого к большому, но достигая успеха.

Пусть в начале, а мы уже тридцать лет остаемся в начале многих процессов, это будет какое-нибудь винодельческое предприятие или фермерское хозяйство, семейный бизнес, основанный смелым иностранным предпринимателем. Далее – кондитерская, табачная, молочная или какая-угодно фабрика, которая создаст новые рабочие места с достойными условиями труда и станет надежным налогоплательщиком. Если "малые" и "средние" бизнесы выживут и будут процветать, и если среди них засияют известные международные имена и бренды, то лучшего сигнала для мира о том, что нормальная жизнь в Украине наконец-то началась, не придумать. И никаких сомнений, что именно этот сигнал, а не вой воздушной тревоги, наконец услышат большие и сильные. И, наконец, придут в Украину. И это то, к чему следует стремиться, ведь с большими и сильными не воюют!