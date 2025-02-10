Большие и тяжелые машины опасны для окружающих: результаты исследования

Считается, что большая и тяжелая машина - залог повышенной безопасности при дорожно-транспортных происшествиях. Однако новое исследование американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) опровергает эти выводы.

По данным IIHS, средняя масса автомобилей на американских дорогах составляет 1814 кг. Специалисты института изучили статистику аварий, произошедших в период с 2017 по 2022 год. Оказалось, что у внедорожников и пикапов, масса которых превышает средний показатель на 227 кг, удельное количество летальных исходов при ДТП снижалось лишь на одного человека на 1 миллион зарегистрированных аварий. То есть фактически этот показатель не менялся. Следовательно, никакой повышенной безопасности своим жителям большие машины не приносят.

Одновременно статистикой подтверждено, что тяжелые внедорожники и пикапы сильнее повреждают те машины, в которые пришелся удар. Скажем, при наезде больших пикапов на среднестатистические легковые авто, в последних уровень смертности становился на 7 человек больше среднего уровня. Иными словами, большие пикапы и внедорожники не столько спасают жизни своим пассажирам, сколько забирают их у водителей обычных легковых машин.

Логичный вывод IIHS: чем ближе масса автомобиля к среднестатистической, тем безопаснее становится дорожное движение. Опять же, по статистике, за период 2017-2022 годов легковые машины в Америке в среднем потяжелели с 1486 до 1500 кг. При этом кроссоверы, наоборот, стали легче: доля таких машин, масса которых превышает 2268 кг, снизилась с 11% до 7,4%. Хотя с пикапами такого прогресса не произошло.

Наконец, в IIHS подчеркнули, что благодаря введенным нормам безопасности для высоких и тяжелых автомобилей, в 2017-2022 годах удалось на 20% снизить вероятность гибели пассажиров легковых машин при столкновении с внедорожниками массой более 2268 кг.