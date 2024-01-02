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Большие потребители электроэнергии должны сами импортировать электроэнергию для покрытия собственных нужд, - эксперт

Вторник 02 января 2024 21:18
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Большие потребители электроэнергии должны сами импортировать электроэнергию для покрытия собственных нужд, - эксперт Фото: крупные потребители электроэнергии должны сами импортировать электроэнергию для покрытия собственных нужд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы) ограничивают возможности Украины по коммерческому импорту электроэнергии для покрытия дефицитов в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

В частности, он рассказал, что уменьшение температуры воздуха приводит к увеличению потребления электроэнергии. В частности, при температуре минус 7-8 градусов в течение 3-4 дней может возникнуть дефицит электрической энергии.

Омельченко объяснил, что для покрытия дефицита увеличивается импорт. Однако в Украине стоимость электроэнергии ограничена прайс-кепами, что мешает импорту заходить в украинскую энергосистему.

"Эти прайс-кепы ниже на порядок, чем в Европейском Союзе. Поэтому может возникнуть ситуация, когда физически мы будем иметь возможность получить импорт именно тогда, когда нам это нужно. А коммерчески нет. Потому что может сложиться искусственная такая ситуация, созданная именно НКРЭКУ, когда цены на электрическую энергию в Украине будут ниже, чем в Европейском Союзе. И ни одна коммерческая структура себе в убыток работать не будет", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для решения этой проблемы "Укрэнерго" пользуется аварийной помощью, но эта услуга стоит больше, чем коммерческий импорт.

Также аварийная помощь не является гарантированной услугой, потому что при низких температурах в ЕС может возникнуть дефицит электроэнергии и они не смогут поделиться электричеством с Украиной.

"Есть еще определенная опция. И трейдеры, и крупный потребитель электрической энергии тоже могут самостоятельно импортировать электрическую энергию. Но они это не спешат делать, поскольку есть определенные риски, они не видят дефицита и думают, что "Укрэнерго" будет всегда их выручать и всегда будет брать аварийную помощь в случае чего", - рассказал Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что крупные потребители должны пытаться также импортировать электроэнергию, не рассчитывая на "Укрэнерго", потому что в какой-то момент аварийной помощи может не быть.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что установленные в Украине прайс-кепы в разы меньше действующих в Европе и это мешает импорту электроэнергии для покрытия дефицита.

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Электроэнергия
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