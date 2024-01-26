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Валютные ограничения ограничивают конкурентоспособность украинских компаний, - эксперт

Пятница 26 января 2024 13:46
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Валютные ограничения ограничивают конкурентоспособность украинских компаний, - эксперт Фото: валютные ограничения ограничивают конкурентоспособность украинских компаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В настоящее время военные риски и неопределенность в Украине отпугивают потенциальных инвесторов, поэтому должны предложить им стимулы. В частности, в части ослабления валютных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского.

"Один из вопросов в моих разговорах с потенциальными зарубежными инвесторами, звучит: а как комфортно, удобно и быстро завести деньги, вывести за счет, как оплачивать заработную плату? Если, например, нерезидент открывает в Украине компанию, но на счет платится валюта. много четко говорящих моментов: без ослабления, дальнейшей либерализации валютных регуляций, будет очень трудно стимулировать приход иностранных инвесторов и привлекать инвестиции", - заявил Забловский.

Он также подчеркнул: существующие ограничения мешают развитию и украинских компаний, которые из-за них упускают возможность конкурировать на западных рынках.

"Чтобы полноценно диверсифицировать свой бизнес и работать, нужно решать вопросы с получением индивидуальных валютных лицензий от Нацбанка и продолжения внешних операций по валютным контрактам. Это для бизнеса вопрос, который стоит остро, чтобы в условиях войны быть более конкурентоспособными. Валютные ограничения на самом деле влияют как на скорость расчетов, так и на конкурентоспособность в работе с контрагентами, что влияет в целом на возможность нашего экспорта лучше и выгоднее конкурировать не только на европейском, но и на других рынках", - подчеркнул Забловский.

Напомним, ранее главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Усс также отметил, что валютные ограничения имели смысл в начале войны, чтобы удержать экономическую стабильность, но сейчас эти ограничения только сдерживают развитие экономики.

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