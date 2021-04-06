ВАКС відмовив НАБУ продовжити терміни розслідування справи Писарука і Бахматюка

Адвокати підозрюваного колишнього першого заступника голови НБУ Олександра Писарука звинуватили НАБУ в умисному затягуванні розслідування справи по рефінансуванню VAB банку. Вищий антикорупційний суд задовольнив скарги захисту і скасував постанову НАБУ як незаконну.

Про це адвокати заявили , коментуючи рішення ВАКС від 5 квітня 2021 року.

За словами адвокатів, НАБУ подало 10 однакових постанов про зупинення справи, щоб обійти положення про дозволені терміни досудового розслідування, адже інакше справу проти їх клієнта довелося б закрити за відсутністю будь-яких доказів.

ВАКС постановив скасувати постанову старшого детектива НАБУ п'ятого відділу детективів третього підрозділу детективів Пачевского В.В. від 10.03.2021 про призупинення попереднього розслідування у провадженні за надання рефінансування НБУ VAB банку.

Це одне з 10 однакових постанов, якими НАБУ навмисно затягує розслідування справи, заявили адвокати під час судового засідання.

"Кожен раз підставою зупинення провадження №0496 детектив зазначав, що вчинено всі можливі слідчі дії, але не отримана відповідь на запит про міжнародну правову допомогу від 15.12.2017, який стосувався руху коштів по рахунку ПАТ "Віейбі Банк", відкритому в австрійському банку Meinl Bank AG", - кажуть адвокати.

Між тим, відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру.

Внаслідок прийняття постанов про зупинення відбувається зупинка строків досудового розслідування і підозрювані вже понад 1 року і 4 місяці піддаються кримінальному переслідуванню, до них застосовано запобіжний захід, накладено арешти на майно тощо.

Згідно з ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування детективи зобов'язані виконати всі слідчі дії, проведення яких необхідне та можливе. За фактом НАБУ не виконало необхідні слідчі дії, а сам запит про міжнародну правову допомогу від 15.12.2017 не стосується наявних повідомлень про підозру взагалі.

Більш того, звертають увагу адвокати, детективи НАБУ протягом 3 років взагалі не цікавилися долею запиту, а саме НАБУ не мало повноважень робити запити про міжнародну правову допомогу.

За фактом НАБУ десять разів по суті однаковими постановами на кілька днів припиняло слідство з метою виграти час, обмежений законом, не маючи доказів для передачі справи в суд.

Два з таких постанов вже скасовані рішеннями ВАКС (постанови про призупинення попереднього розслідування від 05.08.2020 року та від 10.03.2021 року), тому справа НАБУ про надання рефінансування VAB банку проти Олександра Писарука і бізнесмена Олега Бахматюка підлягає закриттю у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування.