ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В KSG Agro рассказали, как изменить бизнес-модель, чтобы расти во время войны

Четверг 07 декабря 2023 15:37
UA EN RU
В KSG Agro рассказали, как изменить бизнес-модель, чтобы расти во время войны Фото: председатель совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В период с января по сентябрь 2023 года KSG Agro увеличила выручку от реализации - на 16%, до $11,9 млн. Показатель EBITDA за три квартала текущего года вырос на 67% - до $4,5 млн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу совета директоров KSG Agro Сергея Касьянова.

Кроме того, по его словам, компания получила $1,336 млн чистой прибыли - в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда началось полномасштабное вторжение.

"Мы не имели возможности все предвидеть, но мы понимали, как меняться, как в кризисных условиях трансформировать бизнес-модель, управленческую и кадровую политику. Главный урок, который мы вынесли, это необходимость постоянной и качественной коммуникации со всеми стейкхолдерами - клиентами, рабочими, поставщиками, финансовыми партнерами, местным самоуправлением, военными администрациями и т.д. К сожалению, ты никак не можешь остановить войну, не можешь повлиять на форс-мажорные события. Но контролировать коммуникацию и сделать ее эффективной ты в состоянии при любых условиях", - говорит Касьянов.

Трансформировав бизнес-стратегию, компания оптимизировала использование земельного банка, увеличивая посевные площади под кормовую базу для собственного производства рецептурных кормов.

Еще до начала войны KSG Agro содержала на животноводческом комплексе в селе Нива Трудовая в Днепропетровской области одновременно 65 000 животных. Компания входит в ТОП-5 украинских производителей свинины, поэтому с началом войны ставка была сделана именно на свиноводство.

Чтобы восстановить утраченное поголовье в прифронтовых регионах, компания сменила бизнес-модель и начала активно сотрудничать в этом направлении с военными администрациями прифронтовых областей. Удовлетворяя традиционно высокий у украинцев спрос на свинину, в 2023 году KSG Agro начала активно продвигать новый тренд - производство товарных поросят для дальнейшего доращивания.

Вместе с тем, холдинг перешел к "сетевой" модели, уменьшая поголовье на Ниве Трудовой и одновременно увеличивая его на других производственных локациях. Первой такой локацией стал комплекс в селе Новорайском Херсонской области.

Выбор локации был не случаен, он позволил KSG Agro перейти от производства и поставок свинины в системные инвестиции, в том числе и социальные. Сегодня свинокомплекс, едва ли не единственный в деоккупированной Херсонской и соседней с ней Николаевской областях. В настоящее время создано уже 95 новых рабочих мест.

Впоследствии холдинг начал развивать "сеть" путем партнерства с другими фермерами, которым KSG Agro предоставляет качественных поросят канадской генетики, превосходящей европейские аналоги по приплоду, массе опороса и качеству мяса, корму собственного производства и полному консалтинговому сопровождению.

В свою очередь фермеры обеспечивают выкормку и ветеринарный уход. Пилотный проект новой бизнес-модели стартовал в Хмельницкой области. Здесь будут одновременно доращивать до 115 кг около 8 тысяч 25-килограммовых поросят.

Напомним, по результатам первого полугодия 2023 года рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" на основе анализа консолидированной отчетности обновило кредитный рейтинг агрохолдинга по национальной шкале на уровне uaA+ или ВР по международной шкале.

В ноябре KSG Agro завершила частное размещение облигаций двух компаний, входящих в агрохолдинг, на сумму $2,92 млн и 110 млн грн. Андеррайтером стал ТАСкомбанк, также в этом году значительно улучшивший кредитные условия для KSG Agro.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Агропромышленный комплекс бизнес
NEWS
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО