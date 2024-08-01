В Instagram произошел технический сбой. Пользователи жалуются на пропавшие архивы

В социальной сети Instagram произошел технический сбой. В результате ошибки у некоторых пользователей навсегда исчезли данные их архивов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Некоторые пользователи Instagram получили шокирующее сообщение. Зайдя в приложение им высветился баннер с надписью "Определенные фотографии были навсегда удалены из архива Stories приложения, и их невозможно восстановить".

Компания Meta, которая владеет Instagram, отказалась сообщить, сколько пользователей пострадало, но сказала, что сообщение увидят только те люди, чьи истории были потеряны.

"Мы нашли и исправили ошибку, которая привела к удалению основных моментов и архивов историй некоторых людей. К сожалению, мы не можем восстановить эти истории, и мы уведомляем людей в приложении, если это повлияло на них", - заявил представитель Meta.

В компании объяснили, что черный экран с сообщением об ошибке исчезнет до июля 2025 года.

Баг служит еще одним напоминанием о том, что полагаться на единственный метод резервного копирования медиа может быть плохой идеей. Чтобы сохранить важные воспоминания, стоит создавать резервные копии фотографий, видео и других медиа вне приложений, независимо от того, насколько надежной является компания, которой они доверяют.