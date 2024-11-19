"В любителях получил все". Промоутер Усика планирует профессиональную карьеру другого украинца

По словам Хижняка, промоутер Александра Усика – Александр Красюк разговаривал с ним о переходе в профи еще после Олимпиады в Токио, где украинский боксер получил серебряную награду. После "золота" Парижа контакты возобновились.

"Я благодарен Александру Красюку, он следит за моей карьерой и постоянно пытается помочь мне чем-нибудь. Он хочет, чтобы я попробовал профессиональный ринг, – рассказал Хижняк. – Также есть другие люди, которые хотели бы меня увидеть среди профи. Мне важно для себя решить, с кем бы я хотел работать».

Боксер также отметил, что после досадного поражения в финале Олимпиады-2020 у него оставалась цель стать победителем Игр. А теперь на любительском уровне он "получил все".

"Я прошел эту игру полностью, победил уже на всех соревнованиях, на которых только можно было. У меня со всех турниров золотые медали, – констатирует Хижняк. – Профессиональный ринг – для меня ново, но интересно. Я тоже хочу себя попробовать, хочу стать чемпионом мира. У меня еще есть чуть больше месяца для того, чтобы решить для себя, чего бы я хотел, и дальше двигаться в этом направлении".

Кто такой Александр Хижняк

Уроженец Полтавы в ряды национальной команды Украины попал в 2013 году. Параллельно начал выступления за полупрофессиональную команду "Украинские атаманы".

За годы выступлений в любителях завоевал немало престижных наград. В 2017-м стал чемпионом Европы и мира в среднем весе. На Европейских играх дважды завоевал "золото" – в среднем и полутяжелом дивизионах (2019, 2023).

На своей первой Олимпиаде в Токио-2020 был главным фаворитом, но получил лишь серебряную медаль, уступив бразильцу Эберту Консейсану. На Играх-2024 в Париже победил в финале Нурбека Оралбая из Казахстана и стал олимпийским чемпионом.