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В Узбекистані відбулися вибори президента

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Узбекистан, Понеділок 25 жовтня 2021 01:28
В Узбекистані відбулися вибори президента Фото: в Узбекистані відбулися вибори президента (piqsels.com)
Автор: Анна Полисученко

В Узбекистані відбулися вибори президента. Явний фаворит - чинний президент Шавкат Мірієєв, який балотується на другий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".

Перші попередні підсумки голосування очікуються в понеділок.

Мірзієєв, який балотується на вищий державний пост від правлячої Ліберально-демократичної партії Узбекистану, проголосував у Ташкенті. Разом з ним на дільницю для голосування прийшли дев'ять членів його сім'ї.

Явка на виборах, за офіційними даними, перевищила 80 відсотків.

На пост президента Узбекистану претендують п'ять кандидатів. Вони були висунуті п'ятьма легально діючими в країні партіями. Численні політичні аналітики, журналісти і правозахисники стверджують, що вибори в Узбекистані не можна назвати конкурентними: до них не були допущені представники реальної опозиції.

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