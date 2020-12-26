Узбекистан посилив покарання за фейки аж до обмеження волі

Фото: президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв (kremlin.ru)

Узбекистан посилив покарання за поширення неправдивої інформації. Тепер повторна публікація фейків може загрожувати обмеженням свободи.

Відповідні законодавчі зміни підписав президент Шавкат Мірзієєв, передає nuz.uz.

Повідомляється, що тепер поширення фейків у ЗМІ, мережах телекомунікацій та інтернеті, які призводять до приниження гідності або дискредитації особистості, карається штрафом в 11 150 000 тисяч сумів - понад 1 000 доларів.

Якщо поширювана інформація містить загрозу громадському порядку або безпеці, то накладається штраф в еквіваленті понад 2 000 доларів. А публікація такої інформації після застосування адміністративного стягнення за такі ж дії карається штрафом 8 500 доларів або обмеженням волі до трьох років.

Нагадаємо, раніше в Україні представили закон про дезінформацію, який передбачає до семи років тюремного ув'язнення за масові фейки зі збитками в особливо великих розмірах.

Також повідомлялося, що ЄС готує санкції проти Росії за поширення фейків.