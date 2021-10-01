УЗ зекономить 4 млрд гривень на закупівлі електроенергії, кошти направлять на "Велике будівництво"

"Укрзалізниця" здійснила першу закупку електроенергії напряму в її виробника – НАЕК "Енергоатом". Завдяки цьому компанія зекономить 4 млрд гривень, що дозволить в тому числі розвивати інфраструктурні проєкти у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Сьогодні українська залізниця закупила понад 4,9 млн мВт/год електроенергії у НАЕК "Енергоатом", яку отримуватиме до кінця 2022 року. Це забезпечить понад 85% річного попиту УЗ. Середньозважена ціна за підсумком аукціону складає 1105 грн за мВт/год, це буде зафіксовано у контракті", - заявив він.

Така ціна є вдвічі меншою, ніж у вересні, а середньозважена ціна контракту – найнижчою за весь 2021 рік. Вона зафіксована до наступного року, що убезпечить Укрзалізницю від сезонних цінових коливань.

За словами Кубракова, така закупка стала можливою завдяки постанові уряду, який дозволив Енергоатому та іншим суб’єктам державної генерації продавати електроенергію Укрзалізниці на період до 3-х років за спеціальною спрощеною процедурою. Минулого тижня Кабмін також встановив цінові межі на електричну енергію під час аукціонів.

"Завдяки цим рішенням Укрзалізниця зекономить щонайменше 4 млрд грн на електроенергії. Це ті кошти, які можна буде спрямувати на інфраструктурні проєкти, оновлення залізничних колій, станцій, вагонів та локомотивів. Зрозуміло, що ця угода вигідна також і для державної генерації, адже Укрзалізниця - потужний і стабільний споживач електроенергії", - пояснив Кубраков.

Голова Мінінфраструктури зазначив, що обсяги споживання електроенергії будуть збільшуватися, з урахуванням масштабних планів електрифікації за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Зокрема, УЗ вже електрифікувала 11 км дільниці "Київ - Васильків-1" та 30 км на дільниці Черкаси - Т.Шевченка. Триває електрифікація колії Чорноморська - Берегова протяжністю 6,9 км в Одеській області.

"Завдяки зекономленим коштам наступного року кількість електрифікованих колій має зрости в рази", - додав Кубраков.