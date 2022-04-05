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Впевненість українців у здатності відбити напад Росії зросла до 95%

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Україна, Вівторок 05 квітня 2022 17:56
Впевненість українців у здатності відбити напад Росії зросла до 95% Фото: Напад Росії буде відбитий, вважають 95% українців (Getty Images )
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці березня 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. До початку війни у цьому були впевнені 64% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Впевненість українців у здатності відбити напад Росії зросла до 95%

Проте впевненість у швидкій перемозі "за кілька тижнів" дещо зменшилась з 47% до 35%. Натомість зросли позиції "кілька місяців" і "півроку-рік". Ще14% не змогли відповісти на це питання.

Впевненість українців у здатності відбити напад Росії зросла до 95%

Опитування проведене 30-31 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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