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Збільшення податків на видобуток власного газу ослабить Україну і її економіку, - екс-прем'єр

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Субота 12 лютого 2022 13:55
Збільшення податків на видобуток власного газу ослабить Україну і її економіку, - екс-прем'єр Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Намір влади різко підвищити податки на видобуток українського газу призведе до збільшення імпорту і ослабить як економіку країни, так і її безпеку.

Про це заявив прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Треба убезпечити владу від прийняття дурних рішень. Що робить українська влада, розуміючи те, що ми зараз є поки що енергетично залежною країною? Вони вдвічі збільшують податки на видобуток нового газу в Україні. Це означає, що з кожним роком буде падіння видобутку. Це приклад дурних рішень, які ослаблюють нашу країну і економіку", - зазначив екс-прем’єр.

Він наголосив, що за таких умов жоден інвестор не вкладатиме кошти в розробку українських родовищ.

"Знову будемо більше купувати за кордоном. Знову будуть зростати ціни, податки будуть залишатися в Україні, українські інвестиції будуть зупинені", - зазначив Гройсман.

Він нагадав, що у 2019 році за його уряду державний "Нафтогаз" видобував 15,4 млрд м3 газу, а у 2021 році видобуток упав до 13,7 млрд м3.

"Тому що у 2017 році нами були зроблені певні кроки, які дозволили залучати інвестиції в збільшення добичі газу. Я йшов з посади як прем’єр - ми добували в рік 15,4 мільярда кубів газу в Україні, я маю на увазі державного. Знаєте, скільки сьогодні? 13,7 млрд. Трошки менш як 2 мільярдів падіння", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%. Аналогічну пропозицію готує і Кабінет міністрів.

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Газ Володимир Гройсман
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