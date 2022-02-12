Збільшення податків на видобуток власного газу ослабить Україну і її економіку, - екс-прем'єр

Намір влади різко підвищити податки на видобуток українського газу призведе до збільшення імпорту і ослабить як економіку країни, так і її безпеку.

"Треба убезпечити владу від прийняття дурних рішень. Що робить українська влада, розуміючи те, що ми зараз є поки що енергетично залежною країною? Вони вдвічі збільшують податки на видобуток нового газу в Україні. Це означає, що з кожним роком буде падіння видобутку. Це приклад дурних рішень, які ослаблюють нашу країну і економіку", - зазначив екс-прем’єр.

Він наголосив, що за таких умов жоден інвестор не вкладатиме кошти в розробку українських родовищ.

"Знову будемо більше купувати за кордоном. Знову будуть зростати ціни, податки будуть залишатися в Україні, українські інвестиції будуть зупинені", - зазначив Гройсман.



Він нагадав, що у 2019 році за його уряду державний "Нафтогаз" видобував 15,4 млрд м3 газу, а у 2021 році видобуток упав до 13,7 млрд м3.

"Тому що у 2017 році нами були зроблені певні кроки, які дозволили залучати інвестиції в збільшення добичі газу. Я йшов з посади як прем’єр - ми добували в рік 15,4 мільярда кубів газу в Україні, я маю на увазі державного. Знаєте, скільки сьогодні? 13,7 млрд. Трошки менш як 2 мільярдів падіння", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%. Аналогічну пропозицію готує і Кабінет міністрів.