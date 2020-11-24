"Поважаємо вибір львів'ян": у Порошенка прокоментували ситуацію в міськраді Львова

Фото: під час брифінгу у Львові (eurosolidarity.org)

Представники депутатського корпусу, обрані у місцеві ради Львівської області від партії "Європейська солідарність", заявили, що діють в рамках чинного законодавства і з повагою до вибору львів’ян.

Про це вони заявили під час брифінгу, передає сайт політсили.

Зокрема, депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета зазначив, що проведення організаційної сесії Львівської міської ОТГ зупинило маніпуляції з метою "протягнути" провладну партію до міськради.

"Львів’яни сказали своє слово 25 жовтня і 22 листопада. "Європейська солідарність" абсолютно поважає думку та вибір львів’ян, й готова працювати на розвиток громади. Але ми не готові підтримувати маніпуляції міського голови Андрія Садового і міської влади з тим, щоб втягнути партію "Слуга народу" у Львівську міську раду", - наголосив Святослав Шеремета.

Депутатка Львівської міськради Олена Пасевич зазначила, що установче засідання відбулося відповідно до рішення ТВК виключно у рамках закону. При цьому кадрових питань депутати не розглядали.

"Ніхто не хоче поставити під загрозу волевиявлення. Ми діємо виключно в рамках чинного законодавства. Передбачено законодавством, що від моменту реєстрації депутатів має пройти два тижні, і тоді скликається перша сесія. Така норма в законі. Є розбіжності між терміном обрання, пов’язані з другим туром, який був призначений на 22 листопада. Утім, ця норма передбачена в законі, і так в нас відбулось на сесії", - зазначила Пасевич.

За її словами, усі передбачали, що сьогодні буде міська рада обирати секретаря і комісії. Але депутати розуміли, що крім закону є ще певні етичні червоні лінії, які не можна переступати.

"Ніяких таких дій на сесії сьогодні вчинено не було. ТВК скликає - обов’язок депутата з’являтись. Депутати з’явились, склали присягу і фактично жодного рішення, яке могло б ставити певні питання, дати можливість маніпулювати, не було прийнято", - наголосила Пасевич.

Вона також закликала колег до конструктивної співпраці і реагування на численні виклики, які постали перед громадою міста.

"Сьогодні у нас є багато викликів - це продовження війни на Сході, боротьба з коронавірусом. І сьогодні ми повинні як ніколи захистити наших медиків. І тому нам потрібно вкрай швидко ставати до роботи. У нас вже є напрацьовані програми, які потребують негайного прийняття, для того, щоб вони були включені у бюджет 2021 року. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що це має бути соціально і медично орієнтовний бюджет", - переконана Пасевич.

Нагадаємо, спостерігачі ОПОРИ зафіксували порушення на виборчих дільницях у Львові. Спостерігачі виявили, що члени трьох ДВК підписали протоколи до їх остаточного заповнення.

Як писало РБК-Україна, програма "Свобода слова Савіка Шустера" опублікувала екзит-пол місцевих виборів у Львові. Його результати свідчать про те, що Садовий залишиться мером Львова.