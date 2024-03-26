Удержались на плаву. Какой бизнес зарабатывает в Украине во время войны и что влияет на прибыль

Как чувствует себя бизнес в Украине во время войны, кто получает прибыли, а кто едва держится на плаву, и, наконец, кто пострадал больше всего и ушел в убытки – в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.

При подготовке материала использовались официальные данные Министерства экономики, Национального банка, Государственной службы статистики, комментарии участников инвестиционно-банковского рынка и руководителей промышленно-бизнесовых объединений.

Три четверти крупных и средних предприятий Украины за первые три квартала 2023 года зафиксировали прибыль до налогообложения, продемонстрировав тем самым способность адаптироваться к условиям военного времени. Для сравнения, в очень сложный аналогичный период 2022 года таких предприятий было 59,5% от общего количества, а за 9 месяцев сравнительно мирного 2021 года - 77%.

По данным Государственной службы статистики, лучшие финансовые результаты до налогообложения за январь-сентябрь 2023 года с большим отрывом продемонстрировали: сектор финансовой и страховой деятельности (более 196 млрд грн), промышленность (почти 117 млрд грн), оптовая и розничная торговля, ремонт авто ( более 86 млрд грн).

Далее следуют транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность (свыше 37 млрд грн), информационная сфера и телекоммуникации (свыше 28 млрд грн).

Доходы подавляющего большинства других секторов украинской экономики - на порядок, а то и на два порядка ниже доходов секторов-лидеров.

Среди компаний финансового и страхового секторов почти 90% за этот период получили прибыль. Среди промышленных предприятий прибыльными оказались 74%. Около 85% торговых бизнесов также получили прибыль.

Транспортные, складские, почтовые и курьерские компании были прибыльными в 59% случаев. Среди информационно-телекоммуникационных предприятий прибыль получили почти 82%.

На этом фоне выделяются два явно убыточных сектора – строительство (убыток – более миллиарда гривен) и образование (минус 20 млн грн).

Источник данных: Государственная служба статистики Украины

Еще раз о лидерах

Особенностью 2023 года является значительный положительный финансовый результат банковской системы – доходы банков в несколько раз превысили показатели довоенного 2021 года. И все - благодаря политике Национального банка, сделавшего ставку на депозитные сертификаты и продолжающего удерживать относительно высокую учетную ставку.

В итоге - банковская отрасль очень слабо кредитует реальный сектор экономики. Уровень кредитования экономики в Украине – всего 14% ВВП, тогда как, например, в Чехии и Польше он равен 70-80% ВВП, напоминает президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Успешным сектором экономики, даже в условиях войны, остается топливно-энергетический комплекс - Украина проходит отопительный сезон за счет газа собственной добычи, а также экспортирует электроэнергию.

Финансово успешен агропромышленный комплекс, особенно после разблокирования морского экспортного коридора.

Наиболее денежные сейчас предприятия розничной торговли, фармацевтики, а также компании, занимающиеся добычей железной руды, констатируют в УСПП.

С промышленниками и предпринимателями согласны банкиры. Среди бизнесов, которые с начала полномасштабного вторжения постепенно смогли адаптироваться к новым условиям и вернуться к прибыльной деятельности, банкиры называют крупные аграрные холдинги, наладившие логистические направления и операционные процессы, поставщиков горюче-смазочных материалов, предприятия фармацевтической отрасли.

Среди успешных бизнесов – торговые предприятия, ориентированные на собственный импорт/экспорт, отмечает директор департамента корпоративного финансирования ОТП Банка Наталья Кондратчук.

В условиях войны наиболее финансово крепко стоят бизнесы военно-производственного комплекса, завязанные на государственный заказ.

Лидерами по объемам выручки в настоящее время являются, в частности, семь государственных корпораций, в том числе из энергетического сектора, констатирует директор центра работы с локальными компаниями UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Лохов.

К слову, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, очень интересные трансформации произошли в добывающих компаниях, с начала войны перешедших из частной в государственную собственность. К примеру, "Укрнафта" стала очень прибыльной – заработала 24 млрд грн чистой прибыли, уплатила 26 млрд грн налогов и сборов и перечислит по итогам 2023 года в бюджет более 8 млрд грн дивидендов.

Очень хорошо по сравнению с другими чувствуют себя продуктовые ритейлеры. Лидерами сектора остаются большие сетевые супермаркеты, имеющие магазины в большинстве украинских городов. Объясняется это просто – во время войны потребительский спрос населения сузился с широкого спектра товаров до фактически лишь пищевого сектора. В среднем за 2023 год выручка продуктовых ритейлеров выросла более чем на 20%.

Продуктовый супермаркет (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Неплохо чувствуют себя и другие торговцы, о чем свидетельствуют опросы Национального банка. В частности, стабильно зарабатывают аптеки, строительные маркетплейсы.

Удается неплохо зарабатывать операторам почтовых услуг, которые в последнее время существенно укрепили свои позиции, став частью логистических цепочек между военными.

Среди финансово успешных секторов также - предприятия текстильной промышленности, торговцы аграрной продукцией и горюче-смазочными материалами, производители и торговцы стеклом и окнами. Хорошо зарабатывают производители медицинского оборудования и лекарств, а также сектор энергосберегающих технологий и альтернативной энергетики, добавляет директор департамента развития бизнеса Пиреус Банка Максим Резниченко.

Кто держится на плаву

Не всякому ритейлу сладко живется во время войны. Продавцы одежды, обуви, электроники – в менее выгодном положении, чем торговцы продуктами питания.

Однако здесь есть положительная тенденция. Так, возвращение в Украину глобальных непродуктовых ритейлеров, таких как Inditex (Zara, Bershka и другие), свидетельствует о том, что с учетом рисков безопасности этот бизнес в Украине потенциально может быть рентабельным, отмечает первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Однако, отмечает собеседник РБК-Украина, есть большая разница между готовностью глобального бизнеса просто открывать магазины в Украине, или же вкладывать инвестиции в местное производство.

В секторе услуг – тоже не все гладко. Даже в IT. Наряду с компаниями IT-сектора, которые смогли удачно "вписаться" в военную производственную инфраструктуру, получая стабильные контракты, многие вынуждены сокращать штаты в ситуации существенного уменьшения спроса со стороны зарубежных заказчиков.

В 2023 году IT-отрасль принесла украинской экономике 6,7 млрд долларов благодаря экспорту своих услуг. Но это на 8,5%, или на 622 млн долларов меньше, чем в 2022-м. Такое падение произошло впервые за последние 10 лет. Среди факторов - мобилизация сотрудников IT-компаний и осторожное отношение иностранных заказчиков к Украине в условиях войны.

"Такого спроса на IT-услуги, как это было во время ковида, сейчас нет. Пока достаточно трудно что-то прогнозировать. Наиболее вероятный сценарий для IT-отрасли на 2024 год – это сохранение объема экспортных услуг на уровне 2023 года", - говорит Игорь Лохов.

Кто сидит в убытках

Среди проблемных отраслей, суммарно сформировавших убыток по итогам 9 месяцев 2023 года, следует упомянуть металлургию, производство кокса, продуктов нефтепереработки, а также электроэнергетику. Причины ущерба достаточно очевидны - активы предприятий этих отраслей больше всего пострадали от полномасштабного военного вторжения, напоминает и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

Кроме того, отмечает Андрей Шевчишин, несмотря на высокие потребности в восстановлении страны, не демонстрирует финансовую привлекательность строительный бизнес. Многие стройки заморожены, платежеспособный спрос на недвижимость низкий, население не может поддерживать довоенные темпы инвестиций. А стоимость строительно-монтажных работ и материалов продолжает расти.