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Утепление двигателя авто: обязательно ли это делать накануне зимы

Суббота 02 ноября 2024 08:15
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Утепление двигателя авто: обязательно ли это делать накануне зимы Фото: утепление двигателя авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Логика водителей, которых навещает мысль об утеплении двигателя, проста: если человека в салоне иногда бывает неуютно, то может и мотору под капотом холодно? И с таким ходом мнений они часто правы.

О том, когда стоит затевать утепление силового агрегата авто, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи использовались материалы Autocentre и Autocentre.

Традиции утепления моторного отсека у украинских водителей крепкие, но стоит ли применять дедовский опыт к современным инжекторным моторам с их электрическими насосами и управляемыми термостатами? Насколько оправданы меры по утеплению с инженерной точки зрения?

Для чего вообще утепляют моторный отсек

В чем смысл утепления двигателя зимой, если любой силовой агрегат само по себе горяч и выделяет немало лишнего тепла? В чем может быть смысл утепления отсека моторного?

  • Чтобы сохранить тепло горячего двигателя и облегчить его последующий запуск;
  • Для ускорения прогрева холодного двигателя;
  • Во избежание чрезмерного остывания двигателя во время движения.

Абстрактно говоря, такие соображения вполне обоснованы, но в настоящее время каждый трех пунктов может получить существенные замечания.

Утепление двигателя авто: обязательно ли это делать накануне зимы

Тепло под капотом

Прежде всего, часть автомобилей уже с завода оснащена теплоизоляцией моторного отсека – мягким тепло- и звукоизоляционным материалом, прикрепленным к металлу изнутри капота. Правда, на украинский рынок многие модели поступают без столь полезного оборудования. И жаль, потому смысл в нем, безусловно, есть: этот утеплитель бережет от ухода в атмосферу тепло, полученное от сгорания оплаченного водителем бензина или дизтоплива.

Двигатель, который на морозе будет долго оставаться теплым, будет легче запускаться (стартер заберет у аккумулятора меньше энергии), и до рабочей температуры он прогреется быстрее (и значит будет потрачено меньше топлива).

Еще большее значение имеет утепление моторного отсека для автомобилей, имеющих ГБО и работающих на газе, и для современных дизельных машин. В первом случае более быстрый прогрев мотора означает более короткое время работы на дорогом бензине, во втором – ускоренный прогрев салона, с чем у многих дизельных машин проблемы.

Однако, следует понимать, что какое бы эффективное утепление ни применялось в машине, сохранить тепло на очень длительный срок не получится – оставленный на ночь мотор утром все равно будет холодным. То есть, реальная польза от теплоизоляции будет только во время перерывов в дневных поездках.

Интересно, что утепление капота имеет еще один, так сказать, попутный плюс: при качественной теплоизоляции на нем не будет таять снег. А значит, не будет образовываться лед, и не будет преждевременно портиться лакокрасочное покрытие.

Как утеплить двигатель

Планируя утепление моторного отсека, прежде всего не забывайте о пожарной безопасности. Следует исключить попадание вашего теплоизоляционного материала на выхлопный коллектор или шкивы приводов навесного оборудования, вращающихся при работе двигателя. Следовательно, лучше всего закрепить слой соответствующего изолирующего материала на капоте, и сделать это как можно надежнее. А для популярных моделей можно найти в продаже готовые комплекты теплозвукоизоляции с нанесенным клеевым слоем, вырезанные по форме окон капота.

Довольно распространенное самодеятельное средство – плотный материал, туго натянутый под крышкой капота над всей прорезью подкапотного пространства. Для его натяжения можно использовать угловые упоры капота и болты крепления передних крыльев, а главное условие – чтобы этот "экран" не провисал и не касался горячих деталей двигателя.

Как защитить радиатор в мороз

Надежный путь повлиять на температурный режим под капотом в зимнее время – установить некую заслонку перед радиатором. Она будет задерживать мощный поток ледяного воздуха, который на скорости пронизывает радиатор и препятствует быстрому прогреву двигателя.

Однако, нужно иметь в виду, во-первых, что полностью заграждать поступление воздуха под капот нельзя. И во-вторых, в случае с разными моделями автомобиля ситуация может быть разной. К примеру, для некоторых моделей выпускаются фирменные зимние заглушки для облицовки передка. А для некоторых придется придумывать какие-то импровизированные защитные экраны. Более того, у некоторых автомобилей закрытая наглухо облицовка передка нарушает задуманную конструкторами схему движения воздуха в подкапотном пространстве. А это может привести к перегреву двигателя или автоматической трансмиссии.

Попытайтесь поискать для своего авто неоригинальные заглушки в облицовку радиатора – такие продаются для некоторых популярных моделей. Советуем после установки такой защиты несколько дней последовать за температурой двигателя, особенно под нагрузкой, чтобы он не перегревался.

Наконец, остерегайтесь заслонять чем-нибудь радиатор вплотную – нужно, чтобы между ним и вашим самодельным экраном оставалось немного пространства, через которое вентилятор будет забирать свежий воздух для охлаждения радиаторов (напомним, что часто теплообменники стоят пакетом).

Утепление двигателя авто: обязательно ли это делать накануне зимы

Кратко

Словом, утеплять двигатель однозначно стоит. Тем более, если ваша машина имеет ГБО, или если у вас дизель, или если вы течение для часто глушите и заводите двигатель. Но утепление должно быть не только эффективным, но и безопасным, чтобы теплоизолирующие материалы однажды не попали на горячие детали или на вращающиеся части во время работы.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, что можно сделать с машиной одновременно с переобуванием шин.

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