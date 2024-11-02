Утепление двигателя авто: обязательно ли это делать накануне зимы

Логика водителей, которых навещает мысль об утеплении двигателя, проста: если человека в салоне иногда бывает неуютно, то может и мотору под капотом холодно? И с таким ходом мнений они часто правы.

Традиции утепления моторного отсека у украинских водителей крепкие, но стоит ли применять дедовский опыт к современным инжекторным моторам с их электрическими насосами и управляемыми термостатами? Насколько оправданы меры по утеплению с инженерной точки зрения?

Для чего вообще утепляют моторный отсек

В чем смысл утепления двигателя зимой, если любой силовой агрегат само по себе горяч и выделяет немало лишнего тепла? В чем может быть смысл утепления отсека моторного?

Чтобы сохранить тепло горячего двигателя и облегчить его последующий запуск;

Для ускорения прогрева холодного двигателя;

Во избежание чрезмерного остывания двигателя во время движения.

Абстрактно говоря, такие соображения вполне обоснованы, но в настоящее время каждый трех пунктов может получить существенные замечания.

Тепло под капотом

Прежде всего, часть автомобилей уже с завода оснащена теплоизоляцией моторного отсека – мягким тепло- и звукоизоляционным материалом, прикрепленным к металлу изнутри капота. Правда, на украинский рынок многие модели поступают без столь полезного оборудования. И жаль, потому смысл в нем, безусловно, есть: этот утеплитель бережет от ухода в атмосферу тепло, полученное от сгорания оплаченного водителем бензина или дизтоплива.

Двигатель, который на морозе будет долго оставаться теплым, будет легче запускаться (стартер заберет у аккумулятора меньше энергии), и до рабочей температуры он прогреется быстрее (и значит будет потрачено меньше топлива).

Еще большее значение имеет утепление моторного отсека для автомобилей, имеющих ГБО и работающих на газе, и для современных дизельных машин. В первом случае более быстрый прогрев мотора означает более короткое время работы на дорогом бензине, во втором – ускоренный прогрев салона, с чем у многих дизельных машин проблемы.

Однако, следует понимать, что какое бы эффективное утепление ни применялось в машине, сохранить тепло на очень длительный срок не получится – оставленный на ночь мотор утром все равно будет холодным. То есть, реальная польза от теплоизоляции будет только во время перерывов в дневных поездках.

Интересно, что утепление капота имеет еще один, так сказать, попутный плюс: при качественной теплоизоляции на нем не будет таять снег. А значит, не будет образовываться лед, и не будет преждевременно портиться лакокрасочное покрытие.

Как утеплить двигатель

Планируя утепление моторного отсека, прежде всего не забывайте о пожарной безопасности. Следует исключить попадание вашего теплоизоляционного материала на выхлопный коллектор или шкивы приводов навесного оборудования, вращающихся при работе двигателя. Следовательно, лучше всего закрепить слой соответствующего изолирующего материала на капоте, и сделать это как можно надежнее. А для популярных моделей можно найти в продаже готовые комплекты теплозвукоизоляции с нанесенным клеевым слоем, вырезанные по форме окон капота.

Довольно распространенное самодеятельное средство – плотный материал, туго натянутый под крышкой капота над всей прорезью подкапотного пространства. Для его натяжения можно использовать угловые упоры капота и болты крепления передних крыльев, а главное условие – чтобы этот "экран" не провисал и не касался горячих деталей двигателя.

Как защитить радиатор в мороз

Надежный путь повлиять на температурный режим под капотом в зимнее время – установить некую заслонку перед радиатором. Она будет задерживать мощный поток ледяного воздуха, который на скорости пронизывает радиатор и препятствует быстрому прогреву двигателя.

Однако, нужно иметь в виду, во-первых, что полностью заграждать поступление воздуха под капот нельзя. И во-вторых, в случае с разными моделями автомобиля ситуация может быть разной. К примеру, для некоторых моделей выпускаются фирменные зимние заглушки для облицовки передка. А для некоторых придется придумывать какие-то импровизированные защитные экраны. Более того, у некоторых автомобилей закрытая наглухо облицовка передка нарушает задуманную конструкторами схему движения воздуха в подкапотном пространстве. А это может привести к перегреву двигателя или автоматической трансмиссии.

Попытайтесь поискать для своего авто неоригинальные заглушки в облицовку радиатора – такие продаются для некоторых популярных моделей. Советуем после установки такой защиты несколько дней последовать за температурой двигателя, особенно под нагрузкой, чтобы он не перегревался.

Наконец, остерегайтесь заслонять чем-нибудь радиатор вплотную – нужно, чтобы между ним и вашим самодельным экраном оставалось немного пространства, через которое вентилятор будет забирать свежий воздух для охлаждения радиаторов (напомним, что часто теплообменники стоят пакетом).

Кратко

Словом, утеплять двигатель однозначно стоит. Тем более, если ваша машина имеет ГБО, или если у вас дизель, или если вы течение для часто глушите и заводите двигатель. Но утепление должно быть не только эффективным, но и безопасным, чтобы теплоизолирующие материалы однажды не попали на горячие детали или на вращающиеся части во время работы.